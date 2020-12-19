美太空部隊成立周年 潘斯：成員定名「守護者」

美國副總統潘斯。（美聯社）

美國 總統川普 去年12月宣布成立太空 部隊，維持美國在太空的優勢。英國衛報報導，美國副總統潘斯18日出席太空部隊成立一周年慶祝活動，將部隊成員命名為「守護者」，希望他們能保護美國和世代子孫。

潘斯說：「我很榮幸代表美國總統宣布，在美國太空部隊服役的男男女女將被稱為『守護者』。陸海空官兵、海軍陸戰隊和守護者將會為美國世代子孫守護我們的國家。」

太空部隊推文表示：「守護者是個在太空任務中擁有悠久歷史的名字，可追溯到美國空軍太空司令部（AFSPC）1983年的指揮座右銘『高空邊境的守護者』（Guardians of the High Frontier）。『守護者』這個名稱將我們自豪的遺產和文化與全天候執行的重要任務，及保護美國和盟友民眾與利益連結。」

這個消息也引發社交媒體討論。軍事相關網站Military.com指出：「太空愛好者和軍隊成員很快指出，守護者這個名字讓人想起漫威（Marvel）的「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列電影。」

不過，隨著川普政府快要卸任，太空部隊的未來似乎還不確定。美聯社報導，美國總統當選人拜登尚未透露下屆政府對於太空部隊的計畫。