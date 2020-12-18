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共和黨參議員提議發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

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共和黨參議員倡發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利提議為每名民眾單次發放1200元紓困現金支票，但遭共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生反對。(取自推特)
共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利提議為每名民眾單次發放1200元紓困現金支票，但遭共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生反對。(取自推特)

距聯邦政府經費用罄被迫停擺前數小時，國會參眾兩院18日晚間迅速通過為聯邦政府預算展延兩天，如此權宜之計避開聯邦政府因預算卡關而出現關門下場，也讓國會議員有更多時間設法解決最新一輪規模9000億元疫情經濟紓困法案中，遲遲未能取得協議的棘手部分。

紓困現金支票金額多少，便是兩黨看法最分歧的爭議點；共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)18日提議為每名民眾單次發放1200元紓困現金支票，金額比目前共和黨版本的600元紓困支票多了一倍，但遭共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)反對。

眾院以320票對60票表決通過聯邦預算臨時法案，參院緊接著也表決通過，呈送給川普總統簽署生效。

強生18日在參院發言指出，從政府會計角度來看，如果再提高紓困現金發放給民眾，將是不負責任的作法，有如「亂槍打鳥」，「今年稍早我們非常倉促通過規模極大的紓困法案，帶來教訓我們卻沒有學會，反而打算重蹈覆轍。」

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)說，紓困計畫仍然存有「某些重大問題待解」，眾院若要進入投票，最早的時間將是20日下午1時以後。

內容廣泛的疫情經濟紓困法案厚達數百頁，以霍耶透露的20日期限來看，意味著國會議員在這個周末必須檢視完畢並且投票。

兩黨仍然無法取得協議的法案重點，還包括為小型企業提供3000億元紓困貸款、每周300元聯邦失業補助、新冠疫苗配送預算，以及為租屋族、學校、美國郵局、需要糧食補助的民眾提供援助經費。

聯邦政府在疫情期間為1200萬失業勞工提供的救濟補助、保護租屋族免於流落街頭的暫緩驅逐令(eviction moratorium)，12月底將雙雙到期，屆時許多家庭恐將斷炊，甚至無家可歸。

對於紓困支票金額遭同黨議員反對，霍利反批表示，國會議員應該把優先項目搞清楚；他說，許多勞工階層如今以車為家，沒錢看醫生，無力繳房租，沒辦法讓孩子三餐溫飽，「他們應該被排在第一順位，不是排在最後。」

紓困 支票 預算

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