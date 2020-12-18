飛利浦28億收購BioTelemetry GM不主動為員工接種疫苗

財經簡訊

高齡人口負債比率上升

員工福利研究院(Employee Benefit Research Institute)最新研究顯示，擁房並負債的75歲以上人口比率從2013年的41.3%和2007年的31.2%躍升至2019年的51.4%。在65歲至74歲年齡層中則有70%背負債務，高於2013年的66.4%和2007年的65.2%。今年可能略有變化，但高齡家庭的房庭和信用卡債務都出現上升。

飛利浦28億收購BioTelemetry

荷商飛利浦(Philips)將以28億元收購美國 心臟診斷監測公司BioTelemetry，以強化其遠距護理產品的供應。飛利浦將以每股72元現金收購BioTelemetry流通股票，較17日收盤價溢價16.5%。BioTelemetry擁有約1900名員工，主要專注於心律失常的診斷和遠距監控，該業務占去年4.39億元銷售額的85%。

迪克與Instacart合作當日送貨

迪克體育用品公司(Dick’s Sporting Goods)宣布將與Instacart合作，在喬治亞州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州和維吉尼亞州等州的150多家商店提供當日送貨。該服務本周在Instacart平台上線，搶攻假期最後商機。今年購物者的網購商品數量迭創新高紀錄，對零售商和如UPS和FedEx等快遞商帶來巨大壓力。

谷歌 反托辣斯訴訟要到2023年

司法部表示，針對谷歌的反托辣訴訟可能要等到2023年下半年才能開庭審理。控辯雙方都同意這個可能的時間表，因此法官將2023年9月12日定為開始審判的暫定日期。暫定的時間表顯示出谷歌、可能還有臉書，將與美國政府進行反托辣斯挑戰。谷歌現在面臨來自不同國家和美國司法部的3起訴訟。

GM不主動為員工接種疫苗

通用汽車(GM)將不會主動要求員工接受新冠病毒疫苗接種，才能重返辦公室或在工廠工作。即使平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)允許雇主主動要求員工接種疫苗，GM與同市競爭對手福特汽車一起，確認接種須由員工自願提出。

傳微軟擬自產晶片 英特爾重挫

《彭博》報導，微軟打算為其Surface PC和伺服器設計自有晶片，英特爾股價聞訊大跌6.3%。英特爾與微軟在Windows PC的主要處理器上向來有長期合作關係。蘋果一個月前宣布開始銷售使用自製M1處理器而非英特爾晶片生產PC。報導指出，這些晶片將是ARM架構，與蘋果晶片和亞馬遜規畫中的伺服器相同。