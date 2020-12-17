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傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

記者顏伶如／綜合報導
副總統潘斯。(美聯社)
副總統潘斯。(美聯社)

選舉人團會議14日完成投票，確認拜登贏得2020年大選，接下來國會將於1月6日開會，認可選舉人團投票結果。Politico新聞網站報導，副總統潘斯1月6日將依循法律規定為拜登確認當選，但結束後將立即搭機出國訪問，出訪行程約為一周。一名潘斯盟友談到潘斯出訪規畫時說，這趟出訪安排的時間點「絕非巧合」。

大選日結束以來，川普總統拒絕承認敗選，大批支持者則熱烈呼應川普說詞。潘斯身為副總統須參加國會認可選舉人團投票結果的程序，但這個動作可能引來篤信「川普勝利被偷走」的川粉不滿。

熟悉內情的三名官員透露，潘斯為了避免成為川普支持者抨擊目標，打算1月6日為拜登確認當選結果後，馬上搭機前往中東地區以及歐洲，展開為期大約一周的出訪行程。

報導指出，副總統辦公室助理拒絕證實潘斯出訪行程細節，但根據一名政府官員取得資料，潘斯這趟出訪將前往巴林、以色列及波蘭，行程可能還會增加更多停留地點。

消息人士指出，由潘斯助理群組成的先遣團隊已在本周稍早出發，同行還有聯邦政府其他部門官員，前往出訪目的地預做安排。潘斯上一次出國訪問是在今年1月間，訪問地點是羅馬及耶路撒冷，是一趟為期僅有兩天的旋風式行程。

知情官員分析，表面上看來，潘斯出訪的目的在於代表川普政府為以色列與其他阿拉伯國家締造和平，但就潘斯個人而言，這趟多國訪問行程有助於鞏固在保守派基督教徒心目中的聲望；國會確認拜登當選後，川普反彈情緒可能進一步惡化，潘斯選在此時出國避風頭，能夠跟持續散布選舉陰謀論的川普保持距離。

Politico新聞網站分析，決定在川普任期最後幾天出國訪問，符合潘斯在副總統任內明哲保身的一貫策略，深諳不要跟川普搶風頭，也不要捲入川普沒有證據的選舉舞弊指控，但同一時間持續為自己鞏固實力，技術層面上則遵守共和黨路線。

舉例來說，潘斯公開讚揚川普對抗疫情的卓越貢獻，並為參加喬治亞州兩席參議員複選的兩名共和黨候選人助選，但發言中卻沒有捲入川普不斷傳播的選舉陰謀論。大選日結束以來，潘斯公開發言的話題幾乎不曾碰觸選舉陰謀論，本周在白宮舉行的討論會主題則是川普政府的反墮胎政策。

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