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川普險些開除FBI局長 白宮律師力勸才擋下

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)。美聯社
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)。美聯社

國家廣播公司(NBC)16日報導，川普總統過去幾個月裡，差一點就要開除聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)，最後是在白宮律師西波隆(Pat Cipollone)等法律顧問力勸之下才沒發生；律師團隊對川普分析，將雷伊炒魷魚之後，川普自己反將招惹法律上的麻煩，得不償失。另外，一名政府高層官員說，主管國家安全及情報機構的重要首長，可能出現重大異動。

熟悉內情的政府高層官員指出，白宮律師團隊力勸川普，千萬不要開除雷伊，否則將讓外界產生川普強迫雷伊「效忠聽命」的觀感，顯示川普以政治手段干預傳統上應保持獨立，不必聽命白宮指揮的聯邦調查局。

消息人士透露，西波隆為主的法律顧問向川普分析指出，倘若開除雷伊，川普自己將讓因此捲入2017年開除前任聯邦調查局長柯米(James Comey)之後引發的政治風暴。

報導指出，律師團對川普強調，開除雷伊將讓外界因此認定，川普對雷伊施壓未果，心生不滿之下展開報復，例如川普逼迫雷伊宣布對拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)展開調查，但雷伊配合不夠，讓川普感到沮喪等。

川普2017年要求柯米停止調查前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)，柯米拒絕配合而遭開除。這段經過後來成為特別檢察長穆勒(Robert Mueller)調查重點，川普也遭控妨礙司法。

報導指出，雖然雷伊烏紗帽暫時保住，但川普可能隨時改變心意；多位官員指出，川普下個月離任之前，極可能大規模開除官員。

一名政府高層官員說，在人事變動方面，「未來幾周，什麼事都可能發生。」官員也說，主管國家安全及情報機構的重要首長，可能出現重大異動。

兩名資深官員指出，川普最近曾經揚言要開除國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)。

官員分析，國土安全部網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)前任局長克瑞布斯(Christopher Krebs)選前發表聲明表示，2020年大選是「美國史上最安全的一次選舉」，公開打點川普的選舉舞弊陰謀論，川普認為都是沃爾夫的責任，但在白宮顧問勸說下，川普才讓沃爾夫繼續留任。

川普 白宮 拜登

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