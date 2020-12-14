FTC令9科技公司說明個資使用

FTC全面要求科技公司說明用戶個資使用情形。（歐新社）

聯邦貿易委員會(FTC)14日要求9家科技公司說明有關如何收集和使用其用戶數據訊息。

FTC分別向亞馬遜 、TikTok母公司ByteDance、Discord、臉書 及其子公司WhatsApp、Reddit、Snap、推特 和谷歌旗下YouTube下令提供有關其數據執行相關訊息。在收到命令後，公司有45天的回覆時間。

除了有關服務如何收集和使用數據的詳細訊息外，FTC還要求各公司說明：如何向用戶展示廣告、是否對個資採用演算法或數據分析、如何「衡量促銷和研究」用戶參與度數據，以及它們使用數據會如何影響兒童和青少年。

FTC依據《聯邦貿易委員會法》第6(b)條規定的授權，允許它可以獨立於執法部門之外進行全面調查。該機構今年稍早時引用單獨的6(b)調查，針對谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、臉書和微軟過去的收購活動，這些收購活動不受事前報告規定的約束。主席塞門斯（Joe Simons）當時表示，儘管6(b)調查與執法無關，但對合併進行調查「肯定可以為執法提供依據」。

FTC上周指控臉書非法維持個人社群網路服務的壟斷地位。該訴訟與48州和地區的單獨投訴一起提出，指稱臉書收購Instagram和WhatsApp，擔心會進入其核心業務領域，影響其他競爭對手。FTC聲稱臉書的行為部分削弱了消費者的服務質量，其中包括隱私功能，從而損害消費者的服務質量。臉書則反指該訴訟為FTC之前同意這兩項重大收購的「修正主義者意圖翻案」。

FTC 14日以4-1通過這決定，投下反對票的是共和黨籍委員菲利普斯(Noah Joshua Phillips)。菲利普斯發表聲明表示，即使他支持該命令的既定目標，但他認為，這些命令「只是散彈槍打鳥，只有一些與既定重點相關」。

推特發言人發表聲明表示：「我們將一如既往地努力確保FTC掌握了解推特如何運作其服務所需的訊息。」