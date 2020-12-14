西雅圖、舊金山到紐約 中國城在疫情與歧視下力圖生存

美國多地的中國城受到疫情與歧視的雙重打擊。圖為西雅圖華埠街頭的行人。(美聯社)

新冠病毒出現將近一年來，從紐約到舊金山、西雅圖 的中國 城，受到疫情 與仇恨亞裔歧視的雙重打擊下，許多移民只能自立自強，力圖生存。國家廣播公司(NBC)報導，中國城以往就像勞工階級的堅實堡壘，疫情爆發後卻逐漸衰退，冷清寂寞彷彿鬼城，在種族衝突事件裡淪為抗爭現場，禁止堂食的防疫措施更讓中國城搖身一變，成為露天用餐區。

報導指出，早在今年3月全美各地紛紛宣布居家避疫規定之前，中國城已經遭受疫情波及，農曆春節原本是業績旺季，但各地中國城今年營收普遍下跌。到了居家避疫規定上路時，某些中國城店家業績只剩原本的三成，問題就出在某些美國民眾對亞裔充滿敵意的偏執心理、對新冠病毒的恐懼，以及國際觀光客驟然減少。

過去這一年來，中國城店家負責人同時有兩場硬仗要同時面對：疫情導致生意嚴重虧損，還有政治、環境與社會動盪的另一層困境，包括川普總統透過仇視亞裔的言詞搧風點火，西岸爆發大規模森林大火、全美各地抗議警察暴力等。

西雅圖、舊金山到紐約的東西兩岸中國城，是美國歷史最悠久、規模最大也最受肯定的中國城，對世世代代的亞洲移民而言，則是重要的文化與財經重鎮，而如今卻面臨前所未見的生存危機。經營數十年的老餐廳一家家吹起熄燈號，對科技較熟悉的年輕一代設法承擔家族事業，透過創新方式募集資金，只不過就在疫情出現第三波之際，許多暫緩驅逐令同時到期，中國城裡的眾多小型商店，恐將因此永久關閉。

紐約中華總商會(Chinese Chamber of Commerce of New York)主席于金山(Justin Yu)接受國家廣播公司專訪時說：「今天冬天狀況將會如何，我並不樂觀。」

他說，9月底恢復人數25%上限的餐廳堂食，主要受益對象為港式點心餐廳，例如原本可容納1000人的金豐大酒樓(Jing Fong)，但規模較小的餐廳賺取收入則根本不足以支付員工薪水。他表示，接下來天氣越來越冷，願意在室外用餐的消費者恐怕將相對變少。

報導指出，原本在西雅圖中國城開了三間餐廳都生意興隆的劉義敏(I-Miun Liu)，居家避疫規定後讓他在財務困難之下，不得不將咖啡廳及酒吧雙雙關閉，只留下泡沫紅茶店。他說，雖然西雅圖放寬了餐廳的防疫規定，消費者對於出外用餐，並沒有恢復到疫情發生之前的意願。

今年夏天，西雅圖地區抗議種族不公、警察暴力的示威持續數月之久，西雅圖中國城不少商家店面遭到破壞，損失慘重，包括劉義敏在內的華裔老闆對於生意前景憂心忡忡。

國家廣播公司報導，金門餅食(Golden Gate Fortune Cookie Factory)在舊金山中國城已有逾半世紀歷史，今年7月舊金山防疫規定鬆綁，負責人陳展明(Kevin Chan)有信心生意能有起色，不料兩個月後，加州森林大火讓灣區天空變成世界末日般的橘紅色，店裡客人人數驟降到每天只有一、兩人，跟今年2月底的狀況差不多。

陳展明說，金門餅食是母親與舅舅在1962年創立，生意主要支撐來自餐廳、飯店的大量訂單，不過這兩個產業如今都受到疫情重挫。他說，由於客人稀少，他與母親如今只在周末製做餅乾而已，「我們原本以為生意可以好轉，可是一直沒有出現」。