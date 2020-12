西雅圖、舊金山到紐約 中國城在疫情與歧視下力圖生存

美國多地的中國城受到疫情與歧視的雙重打擊。圖為西雅圖華埠街頭的行人。(美聯社)

新冠病毒出現將近一年來,從紐約到舊金山、西雅圖 的中國 城,受到疫情 與仇恨亞裔歧視的雙重打擊下,許多移民只能自立自強,力圖生存。國家廣播公司(NBC)報導,中國城以往就像勞工階級的堅實堡壘,疫情爆發後卻逐漸衰退,冷清寂寞彷彿鬼城,在種族衝突事件裡淪為抗爭現場,禁止堂食的防疫措施更讓中國城搖身一變,成為露天用餐區。

報導指出,早在今年3月全美各地紛紛宣布居家避疫規定之前,中國城已經遭受疫情波及,農曆春節原本是業績旺季,但各地中國城今年營收普遍下跌。到了居家避疫規定上路時,某些中國城店家業績只剩原本的三成,問題就出在某些美國民眾對亞裔充滿敵意的偏執心理、對新冠病毒的恐懼,以及國際觀光客驟然減少。

過去這一年來,中國城店家負責人同時有兩場硬仗要同時面對:疫情導致生意嚴重虧損,還有政治、環境與社會動盪的另一層困境,包括川普總統透過仇視亞裔的言詞搧風點火,西岸爆發大規模森林大火、全美各地抗議警察暴力等。

西雅圖、舊金山到紐約的東西兩岸中國城,是美國歷史最悠久、規模最大也最受肯定的中國城,對世世代代的亞洲移民而言,則是重要的文化與財經重鎮,而如今卻面臨前所未見的生存危機。經營數十年的老餐廳一家家吹起熄燈號,對科技較熟悉的年輕一代設法承擔家族事業,透過創新方式募集資金,只不過就在疫情出現第三波之際,許多暫緩驅逐令同時到期,中國城裡的眾多小型商店,恐將因此永久關閉。

紐約中華總商會(Chinese Chamber of Commerce of New York)主席于金山(Justin Yu)接受國家廣播公司專訪時說:「今天冬天狀況將會如何,我並不樂觀。」

他說,9月底恢復人數25%上限的餐廳堂食,主要受益對象為港式點心餐廳,例如原本可容納1000人的金豐大酒樓(Jing Fong),但規模較小的餐廳賺取收入則根本不足以支付員工薪水。他表示,接下來天氣越來越冷,願意在室外用餐的消費者恐怕將相對變少。

報導指出,原本在西雅圖中國城開了三間餐廳都生意興隆的劉義敏(I-Miun Liu),居家避疫規定後讓他在財務困難之下,不得不將咖啡廳及酒吧雙雙關閉,只留下泡沫紅茶店。他說,雖然西雅圖放寬了餐廳的防疫規定,消費者對於出外用餐,並沒有恢復到疫情發生之前的意願。

今年夏天,西雅圖地區抗議種族不公、警察暴力的示威持續數月之久,西雅圖中國城不少商家店面遭到破壞,損失慘重,包括劉義敏在內的華裔老闆對於生意前景憂心忡忡。

國家廣播公司報導,金門餅食(Golden Gate Fortune Cookie Factory)在舊金山中國城已有逾半世紀歷史,今年7月舊金山防疫規定鬆綁,負責人陳展明(Kevin Chan)有信心生意能有起色,不料兩個月後,加州森林大火讓灣區天空變成世界末日般的橘紅色,店裡客人人數驟降到每天只有一、兩人,跟今年2月底的狀況差不多。

陳展明說,金門餅食是母親與舅舅在1962年創立,生意主要支撐來自餐廳、飯店的大量訂單,不過這兩個產業如今都受到疫情重挫。他說,由於客人稀少,他與母親如今只在周末製做餅乾而已,「我們原本以為生意可以好轉,可是一直沒有出現」。