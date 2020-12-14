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華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

台裔美籍戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

中央社 / 台北14日電
戴琪。圖／美聯社
戴琪。圖／美聯社

台裔美籍戴琪獲美國總統當選人拜登提名為貿易代表，戴琪伯父戴元宇今天表示，戴琪遺傳父母優點，從小學到高中每科拿A，且擅長鋼琴和游泳，16歲就拿下華盛頓地區18歲組鋼琴冠軍。

83歲的戴元宇是戴琪父親戴元亨四哥，7年前從香港退休回台灣定居。

戴元宇接受中央社記者電話訪問表示，戴元亨在五兄弟中頭腦最好，除學業好，籃球等球類及圍棋也很強；戴元亨太太李鍾渝生了戴琪後，再到華府喬治華盛頓大學拿到博士學位，目前在首都郊區的美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）任主管職。

談及戴琪可望成為美國首名亞裔貿易代表，戴元宇表示，戴琪能有如今成就，是遺傳父母包括上進心等優點，且戴元亨夫妻教養有方。戴元亨公元2018年底感染肺炎，在曾任職的華特里德陸軍醫學中心（WalterReed Army Medical Center）治療，不幸出院前一天摔跤，昏迷數周後不治，享壽78歲。

戴元宇說，戴琪高中畢業前就申請到耶魯大學（Yale University）、哈佛大學（Harvard University）和加州理工學院（California Institute ofTechnology），戴元亨陪她到3所學校所在地各住一周，最後戴琪選耶魯，因為戴琪父親和那一年（1992年）選美國總統的老布希（George H. W. Bush）和柯林頓（Bill Clinton）都曾在耶魯求學。

戴琪取得耶魯歷史學士學位後，進哈佛法學院拿到博士學位，奠定後來在美國貿易代表署（Office ofthe United States Trade Representative）和聯邦眾議院擔任貿易律師基礎。

拜登（Joe Biden）10日發布的聲明中，提名45歲戴琪為美國貿易代表，這項任命將在拜登政府2021年1月20日就任後，由參議院表決通過。

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