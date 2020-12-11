FDA批了！ 輝瑞疫苗最快下周一開打 民眾等「春天」

輝瑞研發的新冠疫苗獲批准後，下一步的低溫運送容不得半點疏失，該疫苗需在攝氏零下80度以下儲存。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )11日晚間批准美國 首支新冠疫苗 的緊急使用，衛生部長阿查爾(Alex Azar)預計最快14日就可讓國人注射這款輝瑞疫苗；不過，兩名政府官員透露，當天稍早白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)曾向FDA局長哈恩(Stephen Hahn)下最後通牒，如果FDA未在11日批准新冠疫苗，哈恩就得另謀他職，導致FDA提前一天宣布批准。

美國授權輝瑞新冠疫苗的緊急使用將成為抗疫轉捩點，並使美國成為全球第六個授權疫苗使用的國家，其他國家包括英國、巴林、加拿大、沙烏地阿拉伯和墨西哥，歐盟則預計數周內批准。

美國10日新冠肺炎新增死亡人數逾3300人，連兩天創新高後，FDA在11日授權輝瑞疫苗的緊急使用，24小時內將配送首波290萬劑新冠疫苗，數百萬名高風險民眾可望在數日內開始接種。

阿查爾11日稍早告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，臨床實驗者以外的民眾最快可在14日或15日開始接種新冠疫苗，「我們將和輝瑞合作運送疫苗，所以可望在下周一或周二看到民眾施打疫苗。」

政府官員預測12月會有2000萬名美國人接種新冠疫苗，阿查爾11日預期明年2月底可望有1億名美國人注射，但絕大多數國人可能要等數個月或到春季才能接種。

FDA本擬在12日上午批准輝瑞疫苗的緊急使用，但匿名消息人士透露，梅杜斯11日致電施壓，警告哈恩若FDA當天未批准授權，就要哈恩遞出辭呈，因此FDA提前在11日晚間批准。

哈恩11日上午罕見發出聲明，宣布FDA正加速授權新冠疫苗緊急使用，哈恩也告訴FDA生物製劑評估研究中心(CBER)得在當天結束前完成批准。

幾分鐘後，川普總統直接在推文痛批哈恩，要求哈恩「不要玩遊戲，趕快救人」，並批評FDA是「又大又老的慢烏龜」，有一堆錢和繁文縟節。

紐約時報報導，目前不清楚縮短半天授權時程是否可加速疫苗配送到全國各處，或者僅為滿足梅杜斯的要求；多名官員表示，疫苗配送時程早已安排好。

紐時報導，上層壓力不會改變程序結果，多名官員指出，FDA外部疫苗諮詢顧問小組10日建議FDA疫苗緊急使用後，該局早已決定批准；然而梅杜斯此舉凸顯白宮無意讓監管單位維持其原定計畫並獨立作業。

白宮官員不願評論私人對話，但表示幕僚長經常要求更新疫苗進度；哈恩之後發布聲明說：「這沒有真實反映和幕僚長的通話內容，(梅杜斯)鼓勵FDA繼續迅速作業。」