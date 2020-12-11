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吳秀波南加聖瑪利諾豪宅低價甩賣

記者李雪／聖瑪利諾市報導
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅，上月25日以470萬元低價售出，近年來圍繞這棟房屋展開的種種爭議終於告一段落。吳秀波夫婦早先經歷了長達近兩年的與市府博弈以期重建，最終獲得勝訴，但還未動工就掛牌出售。

據交易紀錄顯示，吳秀波夫婦是2015年5月以550萬買下，9月初掛牌時原本標價588萬元，但很快又下調10%餘標價為528萬元，最終11月成交價僅為470萬元。相當於從2015年買入時的每平方呎784元降價至670元。即使不計花費在該屋翻新建案提交計畫所雇用的建築師、律師，以及一買一賣的經紀人費用，以及持有五年來，每年數萬元的產業稅等費用，也已賠本不少。

這處房屋兩層樓，共六臥六浴有7017坪呎，於1931年由本地知名建築師Robert Finkelhor設計，為義大利文藝復興風格。雖然古色古香，但根據當時吳氏夫婦的代理律師在市議會上的說法，該屋過於老舊，居住已不安全。

吳秀波夫婦2015年買下該房屋後，便希望將房屋重建。而改建方案提出後，經過18個月的審核和修正，原本已獲聖瑪利諾市規劃委員會的批准，方案符合該市法規。因此按慣例，市議會沒有法規依據再對房屋提出反對。但不少居民到市議會抗議表示，要保護歷史房屋。市議會最終以「與鄰里社區不兼容」為由，否決了該建案。

其實該案當時引發支持改建的居民以及保守派居民的激烈論戰。當時也有不少華裔居民支持屋主的立場，而前往市議會抗議，激起雙方交鋒。這些支持屋主的民眾就指出，改建案已通過規劃委員會，市議會再攔下就沒道理，且浪費了規劃委員會18個月的人力。此外該房屋既然老舊無法居住，重建合情合理。如果市府過分限制新居民的合理改建，最終會影響該市房價，從而影響該市稅收。

最終案件鬧上法院後，法院於去年底批准了屋主的請願書，對市府提出令狀。雖然獲得批准可以改建了，但吳氏夫婦卻因未知原因忽然放棄，而在今年9月決定將其掛牌出售。

其實今年的低利率對於整個房市的刺激雖然強勁，但是對於高端豪宅市場來說，效果似乎並沒有平價房屋市場那麼強烈。尤其南加華人區的豪宅缺少中國買家，最近兩年一直較冷。最近本地買家雖有了一些動靜，但據業內人士反映大多出價不高，因此尤其一些前幾年購買的豪宅要出手的話，賣家也不得不降價，這也形成豪宅抄底的好時機。

吳秀波2018年以來遭遇「出軌門」事件的影響，輿論壓迫下逐漸淡出視野。與此同時事業遭到拖累，不僅眾多影視作品遭撤檔，更失去大筆品牌代言機會。不過今年以來陸續有復出消息傳出。

大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（取自MLS）
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（取自MLS）
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（取自MLS）
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（取自MLS）
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）
大陸男星吳秀波位於聖瑪利諾的豪宅降價掛牌出售。（本報檔案照）

聖瑪利諾 義大利 中國

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