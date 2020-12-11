史指連跌3日 止連2周升勢

史坦普500指數連3日下跌，為3周來首次出現單周下跌。（美聯社）

史坦普500指數 連3日下跌，為3周來首次出現單周下跌，原因是額外財政抒困措施的前景仍不確定。

史指回落4.64點或0.13%收3663.46點。那斯達克綜合指數下跌27.4點或0.23%收1萬2377.87點。然而，隨著迪士尼反彈，道瓊工業平均指數上升47.11點或0.16%收3萬46.37點。

本周道指和史指分別下跌0.6%和1%。那指同期下跌0.7%。

有關新冠病毒救助協議的談判仍在持續進行。議員們試圖在年底補助到期前通過法案，但在州和地方紓困 、失業援助和紓困支票方面仍存在分歧。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「即使不斷傳出兩黨即將達成協議，但有關近期財政紓困方案的樂觀情緒正在減弱，因為雙方可以就交易規模達成共識，但細節卻無法達成共識。」

民主黨反對白宮最新的9160億元紓困提議，並指出該方案不包括任何額外的聯邦失業保險金。但是，該法案得到共和黨國會領導人的支持。

眾議院和參議院已經通過為期一周的聯邦支出延長措施，以避免在12月18日之前停擺，以便有更多時間達成紓困協議。

AmeriVet Securities美國 利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)寫道，「華府無法制訂更多財政援助法案是完全失敗的。我們知道問題出在哪裡。」「目前，這與現金流和儲蓄以及在推出疫苗時協助個人保持生計有關。」

受疫情打擊最嚴重的個股全面大跌。Carnival下跌4.48%，聯合航空下跌2.58%，蓋普下跌3.61%。凱悅酒店集團下跌1.42%。

在Jefferies意外降評後，特斯拉下跌2.72%。

如果沒有新的紓困措施，數百萬美國人可能會在新年到來時失去失業救濟金。與此同時，由於在新冠病毒病例增加的情況下新的封鎖限制對企業造成壓力，上周申請失業救濟金人數猛增至85.3萬，為9月19日來最高水平。

即使美國食品和藥物管理局(FDA)一個重要諮詢小組建議批准輝瑞和BioNTech的新冠病毒疫苗用於緊急用途，股市情緒仍然低迷。該建議代表FDA最終批准在全美全面分發首劑前的最後一個步驟。

迪士尼卻逆勢走升13.59%。該公司表示，其Disney+服務擁有8680萬用戶，預計到2024年將有2.3億至2.6億用戶。