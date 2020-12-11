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國會通過2021國防授權法 與川普正面對決

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國會通過2021國防授權法 與川普正面對決

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

聯邦參議院11日2021財年國防授權法案（NDAA FY21），全年度國防預算規模達7410億美元；將建立「太平洋威懾倡議」，強化美國在印太地區的防務與結盟，以嚇阻中國，另外，法案中也重申支持台灣，協助台灣維持足夠自我防衛的力量。

根據新通過的國防授權法，美國將建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）計畫，強化美國在印太區域防務與結盟，旨在向包括中國在內的潛在對手發出強烈訊號，美國將堅定捍衛在該區的利益。另外，新法也提供增加攻擊潛艦的資金。

該法也包括多項用來制止中國惡意行為的條款，包括防範工業間諜、要求公開在美運作的中國軍事企業、保護美國工業供應鏈與關鍵研究，並禁止向香港警察出口管制國防物品與服務及管制軍需品。

對於與中國電信供應商華為、中興合作或採用中國電訊產品的國家，美國不會派遣美國部隊或設備，用以「保護美軍基地」。

與台灣相關部分，包括國會確認「台灣關係法」與「六項保證」為美台關係的基石、國務卿必須提交對台軍售年度簡報、建立美台醫療安全夥伴關係，及保障台灣公民在國際金融組織的公平雇傭規範。

所謂「支持台灣維持自我防衛力量」，包括支持對台軍售、國防工業合作等，讓台灣發展反艦、岸巡、海下作戰、情報偵監等不對稱戰力；確保即時審查及回應台灣所提出的軍售需求；推動與台灣的軍事訓練及演習；考慮擴大台灣軍事人員在美國接受軍事教育及技術訓練的機會；增加雙邊資深軍官及將官的交流；擴大雙邊在人道協助和災難救助上的合作。

有關對台軍售年度簡報，條文規定，在NDAA生效後45天內，及未來每年一次，國務卿或其指定代理人必須向參眾兩院的外交委員會進行簡報，說明美國如何落實支持台灣維持足以自我防衛力量的承諾，直到2026年底。

參議院軍事委員會主席殷霍夫（Jim Inhofe）在法案通過後表示，過去60年來，年年通過國防授權法案，這是一年中最重要的法案，憲法也告訴國會該這麼做，美國要保護自由民主與和平，支持美國軍隊，這是國防授權法的核心，他期待年底前就能成為法律。

眾議院8日傍晚表決通過明年度國防授權法後，參院11日中午表決通過，下一步將送往白宮交給總統川普簽署發布，才能成為法律。

自送達白宮之日起算10天內，川普可以選擇簽署或否決，若什麼都不做，國會在這10天內又因聖誕節假期休會，法案將被廢止；除非國會在10天內不休會。

在參眾兩院協商國防授權法內容之際，川普已揚言，若國防授權法不納入修正「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條，終結「網路平台經營者可以進行內容審查，且內容涉及不當或侵權，經營者得以免責」，他將否決國會通過的國防授權法。

川普曾在推特表示，該法提供大型科技公司規避責任的空間，也威脅著美國國家安全和選舉誠信，若該法存在，則美國不會安全。

此外，法案中准許國防部把邦聯時代人物命名的軍事基地改名，川普也反對，亦曾揚言拒簽。

若川普否決，則美國國防部海內外的部署和計畫都面臨斷炊，眾院國防委員會主席史密斯（Adam Smith）已表示說，「我們會回來（國會）投票推翻他（川普）的否決」。這屆國會議員任期到明年1月3日，總統任期到1月19日，雙方的爭執還會持續下去。

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