對抗新冠肺炎 比爾蓋茲基金會再捐2.5億美元

美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲。路透

比爾暨梅琳達蓋茲基金會今天表示，已承諾再捐贈2.5億美元資金，給對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 的全球行動。

美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）發表聲明指出：「相較於今年伊始我們所能預期，我們已擁有新藥物及更多潛在疫苗 。但唯有這些創新進展能分發至全球，才能拯救生命。」

非洲是全球部分最窮困國家所在大陸，資金是最大障礙之一。蓋茲基金會認捐的新資金，一部分將用來分發救命疫苗給撒哈拉沙漠以南非 洲及南亞的部分地區。

世界衛生組織（WHO）已確定目標，希望在明年3月及明年底前，分別為3%及20%的非洲人施打疫苗。但世衛也表示，非洲大陸49國只有大約1/4有取得資源和融資的充分計畫。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（B&MGF）非洲疫情因應統籌人澤杜（Solomon Zewdu）表示，今天宣布的資金中，部分將用於確保疫苗分發給非洲大陸上約7.8億人口。

世衛估計，為非洲優先施打人口獲取疫苗將花費57 億美元，外加15%至20%的運送、注射器和其他注射材料費用。

非洲已有逾230萬人確診、5萬4800人喪生。南非是非洲大陸疫情最嚴重國家，累計確診逾82萬8000例。南非昨天表示，國內已進入第二波疫情大流行。