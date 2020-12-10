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對抗新冠肺炎 比爾蓋茲基金會再捐2.5億美元

中央社約翰尼斯堡10日綜合外電報導
美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲。路透
美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲。路透

比爾暨梅琳達蓋茲基金會今天表示，已承諾再捐贈2.5億美元資金，給對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的全球行動。

美國微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）發表聲明指出：「相較於今年伊始我們所能預期，我們已擁有新藥物及更多潛在疫苗。但唯有這些創新進展能分發至全球，才能拯救生命。」

非洲是全球部分最窮困國家所在大陸，資金是最大障礙之一。蓋茲基金會認捐的新資金，一部分將用來分發救命疫苗給撒哈拉沙漠以南非洲及南亞的部分地區。

世界衛生組織（WHO）已確定目標，希望在明年3月及明年底前，分別為3%及20%的非洲人施打疫苗。但世衛也表示，非洲大陸49國只有大約1/4有取得資源和融資的充分計畫。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（B&MGF）非洲疫情因應統籌人澤杜（Solomon Zewdu）表示，今天宣布的資金中，部分將用於確保疫苗分發給非洲大陸上約7.8億人口。

世衛估計，為非洲優先施打人口獲取疫苗將花費57 億美元，外加15%至20%的運送、注射器和其他注射材料費用。

非洲已有逾230萬人確診、5萬4800人喪生。南非是非洲大陸疫情最嚴重國家，累計確診逾82萬8000例。南非昨天表示，國內已進入第二波疫情大流行。

疫苗 疫情 南非

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