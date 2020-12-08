前議員：美錯失以TPP對中國施加很大壓力的機會

美國前國會議員寇克認為美國錯失了對北京施壓的機會。美聯社

美國 前共和黨籍參議員寇克（Bob Corker）8日在新加坡舉行的米爾肯研究所亞洲峰會上表示，美國錯過了對中國 「施加很大壓力」的機會，這個機會就是跨太平洋夥伴協定（TPP）。

TPP是由美國前總統歐巴馬一手主導的自貿協定，但始終未獲美國國會批准，到了川普 2017年上台後，美國甚至退出了該協定。

寇克說：「明顯地，政治在2016年控制了這個議題，我們的國家錯失了一個機會，對中國正在做的一些事情施加很大壓力，並建立一個聯盟，這將產生重大的影響。」

在2015年到2019年擔任參院外交委員會主席的他還說，「若拜登政府能找到辦法」重建像TPP這樣的聯盟，將是美國向前邁出的重要一步，且是非常有力的一步。

他認為，川普在組織美國盟友抗中上「根本没做好」，川普的關稅戰並未有效遏制中國，但川普讓美國人明白了跟中國打交道時所面臨的挑戰。寇克在參院任職期間是反對川普對陸關稅的共和黨人之一。

寇克表示，他讚賞拜登希望與盟友合作，但示警稱中國是美國許多盟友的主要經濟夥伴。「這當然需要做，我們要建立一個有效的對中長期政策，我們當然需要跟他們合作，但將要做出很多努力，因他們也擔心對自身經濟造成的影響。」