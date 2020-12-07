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2020年被打紅色大叉叉！時代雜誌：史上最糟的一年

編譯胡夢瑋／即時報導
時代雜誌公布最新一期封面，將2020年打上一個紅色大叉。（取材自推特）
時代雜誌公布最新一期封面，將2020年打上一個紅色大叉。（取材自推特）

新冠肺炎疫情衝擊全球，至今已經逾153萬人染疫身亡，許多人的生活也受到嚴重影響。時代雜誌（Time）日前公布最新一期封面，將2020年打上一個紅色大叉，直言今年為「史上最糟糕的一年」。

時代雜誌影評札恰蕊可（Stephanie Zacharek）指出，儘管美國和世界歷史上都有更糟糕的時期，但今年發生的事情讓人完全不想再回顧，稱今年最令人沮喪的就是無助感。

時代雜誌14日的封面用一個紅色大叉「X」象徵畫掉2020年的災難。然而，這並不是時代雜誌首次在封面上打叉。1945年，時代雜誌首次在封面畫上紅色大叉紀錄德國納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）之死；再來是2003年伊拉克戰爭爆發時；2006年美軍在伊拉克擊斃凱達組織領導人札格維（Abu Mousab al-Zarqawi）和2011年美軍特種部隊擊殺凱達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）。

時代雜誌透過「X」象徵「漫長鬥爭的結束」。然而，2020年12月封面的紅色大叉只是代表歷史性一年的結束，而非與致命病毒戰役的結束。

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