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西南航空明春將多6800人放無薪假 成立近50年來首見

編譯季晶晶／綜合外電
西南航空預告，明春恐多6800人放無薪假。美聯社
西南航空預告，明春恐多6800人放無薪假。美聯社

美國西南航空周四（3日）預告，無薪假計畫恐須擴大，明年春天可能有6828個工作不保。截至目前為止，該公司正與工會協商，希望員工肯減薪，但雙方還沒能對如何刪減5億美元的支出達成協議。

包括處理行李、貨運和給飛勤進行補給等地勤工作的2551人、1176名客服代表，以及1500位空服員和1221名機師在內，可能分批在3月15日至4月1日之間放無薪期。

稍早的無薪假通知僅發給技師、管理零件庫存的員工、清潔飛機的技術人員，以及其他勞工，共計445人。新通知使得1月1日到4月1日之間裁員人數增加到7273人，大約占全部人力的13%。

西南無力確保2021年每個工作組別的支出都減少10%，意味該公司成立49年來，首次面臨非自願裁員。由於新冠疫情，旅客數降至去年的40%，西南說，員工數比所需多出20%。

西南航空勞動關係副總裁Russell McCrady發電郵聲明：「如果我們獲得支持，允許西南對抗不間斷的經濟挑戰，我們願意持續快速協商以保留工作。」

該公司已要求代表旗下員工約83%人力的12個工會，接受減薪10%以避免無薪假。目前僅與兩個小型工會達成協議。

達美航空（Delta Air Lines）因員工接受自願優離退方案，且機師同意改變合約以降低勞動成本，已避免非自願裁員。但美國航空業其他地方已研擬或計劃裁減約1.6萬個工作。

西南通常名列美國最賺錢的大型航空公司。但今年前9個月虧損27.5億美元，這將使該公司第1次出現年度虧損。

美國 裁員 美元

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