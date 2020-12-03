景氣雖差 聖誕樹銷售強勁

居家令是推動今年聖誕樹銷售成長的主力。（路透）

今年聖誕樹零售商 有個不錯的銷售旺季，因為新冠疫情 讓美國 人大多待在家中，提升了假日情緒。商家表示，今年的旺季開始得很早，並一直持續到12月初。

美國全國聖誕樹協會季節性發言人洪德利(Doug Hundley)說，「人們今年大多待在家裡，由於每個人都處於疫情壓力下，他們真的希望能有些東西來激發情緒。」「聖誕節是每年這個時期的強大力量，人們知道只要投入越多，就越能擺脫它。」

根據Evercore ISI對零售商的調查，今年以來，樹木銷售增加了29%。另有證據顯示人們正在採購更大的樹木並購買更多的家居裝飾品。

Evercore分析師海曼(Ed Hyman)在報告中說：「人們待在家裡整理大樹。」「但以往的想法是，人們只在承平時期購買額外的花圈、花環和大樹，而在時機艱苦時避免購買多餘的商品。」

事實上，根據Statista的數據，美國人每年購買2500萬至3000萬棵真正的聖誕樹以及1000萬至2000萬棵人工聖誕樹。不過，這個市值20億元的產業可以透過有錢人的想法解釋這個經濟產業。

位於加州紅木城的大型樹木零售商Balsam Hill從7月起聖誕樹銷售就很旺盛，而且因需求一路強到現在。

Balsam Hill創始人兼CEO哈曼(Mac Harman)表示：「自疫情爆發以來，我們發現任何事物的需求都十分驚人。」他指7月的交易「瘋狂而且爆表」，「我從來沒有遇到這麼多朋友來電詢問平常該如何養護樹木。」「他們要的樹越來越大，購買的時間更早了。」

但要作為經濟指標，聖誕樹可能有點困難。

經濟學者通常將其列為「貧窮財」(inferior goods)，也就是收入下降時需求反而更高的商品。在2007-09年的前次經濟衰退期間，聖誕樹買氣保持穩定，在經濟大衰退後2年每年賣出2820萬棵樹木。

但是，哈曼說，那時消費者購買的樹木較小，裝飾較少。而現在人們不再轉向更便宜、更小巧的產品，反而購買大量配飾。他注意到為辦公室購買的大樹數量減少了，這說得通，因為在家工作仍然很普遍。