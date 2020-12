政府監督組織聯合提告 要求法院禁川普卸任前銷毀檔案

包括「國家安全檔案資料庫」(National Security Archive)、「美國 歷史學會」(American Historical Association)、「美國外交關係歷史學者學會」(Society for Historians of American Foreign Relations)、「華盛頓公民責任及道德組織」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)在內等多個政府監督組織及歷史研究機構,1日向華府特區美國聯邦區域法院聯合提告,要求法院禁止川普 總統在卸任之前銷毀任何文件或檔案。

「國家安全檔案資料庫」等機構在訴狀中要求法院應該採取行動,避免川普在任期最後幾周銷毀任何文件或檔案。

訴狀中同時指出,除了川普之外,其他白宮 官員,特別是川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)對於依法應該保存資料的法律規定,過去幾年來的表現十足流露「令人震驚的漠視」。

「國家安全檔案資料庫」等機構向法院指出,川普執政即將結束,如果法院沒有介入,「在我們國家歷史當中某些非常重要的資料文件,恐怕將永遠無法取得」。

政府監督組織與歷史學者機構在訴狀中指出,白宮人員如果要保存檔案,根據規定可以將文件截圖後傳送到官方帳號,不過這種方式卻無法保留相關的詮釋資料(Metadata)、附件檔案或其他數位數據,明顯違反「總統文件法」(Presidential Records Act)。

「總統文件法」是水門案醜聞發生後1978年在國會立法通過,針對總統、副總統文件檔案保護立下規定。

訴狀中寫道,川普自從上台之初,便對「總統文件法」保存資料的規定毫不在意,甚至公然蔑視,川普及助理的所作所為潛藏「令人無法接受的風險」,可能讓珍貴的歷史文件遭到無法挽回的損失。