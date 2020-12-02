政府監督組織聯合提告 要求法院禁川普卸任前銷毀檔案

包括「國家安全檔案資料庫」(National Security Archive)、「美國 歷史學會」(American Historical Association)、「美國外交關係歷史學者學會」(Society for Historians of American Foreign Relations)、「華盛頓公民責任及道德組織」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)在內等多個政府監督組織及歷史研究機構，1日向華府特區美國聯邦區域法院聯合提告，要求法院禁止川普 總統在卸任之前銷毀任何文件或檔案。

「國家安全檔案資料庫」等機構在訴狀中要求法院應該採取行動，避免川普在任期最後幾周銷毀任何文件或檔案。

訴狀中同時指出，除了川普之外，其他白宮 官員，特別是川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)對於依法應該保存資料的法律規定，過去幾年來的表現十足流露「令人震驚的漠視」。

「國家安全檔案資料庫」等機構向法院指出，川普執政即將結束，如果法院沒有介入，「在我們國家歷史當中某些非常重要的資料文件，恐怕將永遠無法取得」。

政府監督組織與歷史學者機構在訴狀中指出，白宮人員如果要保存檔案，根據規定可以將文件截圖後傳送到官方帳號，不過這種方式卻無法保留相關的詮釋資料(Metadata)、附件檔案或其他數位數據，明顯違反「總統文件法」(Presidential Records Act)。

「總統文件法」是水門案醜聞發生後1978年在國會立法通過，針對總統、副總統文件檔案保護立下規定。

訴狀中寫道，川普自從上台之初，便對「總統文件法」保存資料的規定毫不在意，甚至公然蔑視，川普及助理的所作所為潛藏「令人無法接受的風險」，可能讓珍貴的歷史文件遭到無法挽回的損失。