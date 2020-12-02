疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益

川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)及丈夫庫許納(Jared Kushner)。(美聯社)

根據小型企業署(Small Business Administration)1日晚間公布資料，聯邦政府疫情期間為小型企業提供的紓困 方案的「薪資保護貸款 計畫」(Payroll Protection Program，簡稱PPP)，川普 集團(Trump Organization)與庫許納企業(Kushner Companies)旗下相關機構都是受益者，總共獲得金額累計365萬元的25項貸款。。

國家廣播公司(NBC)報導，不只川普集團旗下公司獲得「薪資保護貸款計畫」紓困，川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)家族企業旗下公司，同樣在這項聯邦計畫中獲益。小型企業署資料曝光後，立即引來政府操守及稽核觀察組織注意。

包括國家廣播公司在內等十多家新聞媒體聯合對小型企業署提告，要求公布「薪資保護貸款計畫」紓困對象清單。經過數月訴訟，小型企業署終於在法院裁定下公布資料。

「薪資保護貸款計畫」是國會今春通過的紓困方案，對小型企業提供共計7000億元可豁免貸款(forgivable loans)，協助企業在疫情期間支付員工薪資、繳付店租、貸款利息及水電費用等開銷。

國家廣播公司報導，川普集團旗下公司及庫許納企業旗下房地產公司總共獲得「薪資保護貸款計畫」25項貸款，合計金額為365萬元，其中有15家公司都是「一人公司」、沒有任何員工的公司或完全沒有申報員工人數。

隸屬於紐約市川普國際飯店大樓(Trump International Hotel & Tower)的勝利餐廳公司(Triomphe Restaurant Corp)，獲得「薪資保護貸款計畫」提供216多萬元貸款，但取得貸款之後並未依照計畫規定用來支付員工薪水。不久之後，勝利餐廳公司則結束營業。

名稱為LB城市(LB City Inc)的小公司，附屬於庫許納企業旗下新澤西州朗布蘭奇(Long Branch)渡假小屋精品酒店(Bungalow Hotel)，申請獲得50多萬元「薪資保護貸款計畫」貸款，用來支付155名員工薪水。

自由派政府監督組織「美國究責」(Accountable.US)創辦人海瑞格(Kyle Herrig)指出，川普政府拖了好幾個月且多次食言之後，在法院命令之下在任期結束之前公布重要資料，怠忽職守之舉十分可恥，原本承諾在疫情期間要保障數以百萬計勞工及小型企業生計的貸款計畫，則堂而皇之處理失當。

小型企業署發言人1日晚間發表聲明指出，這項疫情紓困計畫成功地對數百萬小型企業及數百萬美國勞工，在最需要的時刻提供協助。