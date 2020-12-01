絲芙蘭在科爾開設店內店 Salesforce 277億元收購Slack

財經簡訊

Nikola禁售期截止 股價暴跌

Nikola股價1日繼續大跌，這次是因為自6月IPO後內部人士和早期股東的禁售期截止，Nikola暴跌14.89%，因該公司釋出最多1.66億股股票 可供交易。Nikola創始人米爾頓(Trevor Milton)持有最多的9160萬股，他於9月辭去董事長職務。米爾頓發言人拒絕評論這位前高管是否賣出任何股票。

Airbnb定44-50元IPO 市值350億

根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的最新文件，Airbnb計畫以每股44元至50元的價格IPO，使其在全面攤薄基礎上的估值高達350億元。 該公司打算透過IPO籌集約25億元。現有投資人可望在IPO中售出價值9600萬元的股票。Airbnb之前最新私人估值為180億元，將在那斯達克掛牌，股票代碼為「ABNB」。

11月ISM製造業指數 較上月下跌

供應管理協會(ISM)表示，11月全美製造業指數從10月2年新高的59.3降至57.5。高於50代表正在擴張；製造業占美國經濟11.3%。新訂單指數由上月17年新高的67.9降至65.1，隨著訂單減少，就業指數在10月擴張後出現收縮，為2019年7月以來首見；由10月的53.2降至48.4。

Shake Shack因疫情 改裝設計

Shake Shack是最早因應消費者在疫情期間調整消費習慣而推出餐廳設計的連鎖店之一。今年5月，它首次發表了「Shack Track」，其中設有專用於駕車和步行者數位訂單取貨窗口。該設計使路邊取貨成為永久性功能。疫情雖影響銷售，但也讓該連鎖店擴張更多郊區據點，並加快其位數位化計畫。

絲芙蘭將在科爾開設店內店

未來幾年，絲芙蘭(Sephora)將在科爾(Kohl's)店內開設數百家店內店，這項交易可與目標百貨(Target)與Ulta Beauty最近的合作案相媲美。兩家公司宣布，到明年秋天，科爾店內約200家絲芙蘭小型店將開業，到2023年將增至至少850家。絲芙蘭也將於明年登上科爾網站，提供100多個美容品牌，其中部分是絲芙蘭獨有。

Salesforce 277億元收購Slack

Salesforce宣布成立21年來的最大一筆收購，以277億元的企業價值收購聊天軟體開發商Slack。Salesforce將以每股26.79元價格收購Slack，並以0.0067股Salesforce換取1股Slack股票。這將是軟體業史上最大宗收購案之一，僅次於IBM在2018年以340億元收購Red Hat，以及微軟在2016年以270億元收購LinkedIn。