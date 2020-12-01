紐時：朱利安尼與川普討論 盼獲提前赦免

川普私人律師朱利安尼。(美聯社)

知情人士透露，川普 私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)擔心日後恐將面臨司法起訴，已與川普總統討論希望能在川普任期結束之前預先獲得提前赦免(pre-emptive pardon)，最近一次討論是上周。

紐約時報 1日報導，兩名熟悉這段討論的消息人士指出，朱利安尼與川普過去就曾討論過赦免的話題，但川普從未明白透露是否行動。

朱利安尼可能遭到哪些罪名起訴，目前無法確知。不過，曼哈頓聯邦檢察官曾針對朱利安尼在烏克蘭 的某些生意展開調查，釐清朱利安尼在美國駐烏克蘭大使遭到撤換事件中扮演何種角色，這些細節是川普因烏克蘭「電話門」事件遭到國會彈劾的關鍵內容。

朱利安尼發言人艾倫(Christianne Allen)答覆紐約時報詢問時說，朱利安尼無法評論他與客戶之間的任何討論。朱利安尼的律師卡斯特洛(Robert Costello)則表示，朱利安尼並不擔心遭到檢方調查，「因為他並沒有做錯任何事，我們從一開始就是抱持這個立場」。川普發言人則未回覆採訪要求。

報導指出，在當事人還沒有遭到起訴或定罪之前，就獲得總統預先幫忙提前赦免，雖然是非常罕見的狀況，卻有前例存在。華盛頓總統為「威士忌起義」(Whiskey Rebellion，又稱威士忌暴亂)主謀提前赦免，擋掉可能淪於遭到叛亂罪起訴的下場。福特總統則為前總統尼克森在總統任內所有作為赦免，卡特總統則為數千名非法躲避越戰期間徵召入伍的美國男性赦免。

川普總統11月25日為「通俄案」主角、前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)全面赦罪(full pardon)。佛林因與俄羅斯方面接觸，面臨聯邦調查局(FBI)調查時卻說謊而遭起訴，2017年向法院認罪但後來撤銷，司法部曾一度嘗試讓檢方對佛林撤訴。