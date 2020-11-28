謝家華46歲離世 他追求熱情 Zappos不追求金錢

謝家華當時在拉斯維加斯城中計畫內的貨櫃箱商園，為社區居民休閒娛樂購物而打造。 (記者馮鳴台／攝影)

鞋類購物網站Zappos華裔 共同創辦人謝家華（Tony Hsieh）27日在美因火災重傷去世，享年46歲。

本報記者馮鳴台曾於2014年專訪謝家華，並寫了採訪側記如下：

1999年謝家華25歲，和好友共創的網路公司Link Exchange被微軟 以2億6500萬美元 收購，突然擁有花不完的錢，他面臨決定未來該怎麼走。「我把一生中最開心的時光列出清單，然後發現都與金錢無關。」

「我們都太容易被社會文化洗腦了，它阻擋了我們思考，以為只要有多少錢，就能換多少成功和快樂，終究難發覺；幸福只需能享受人生。我最喜歡創造、建立，做我感興趣的事情，在這個網路飛速成長的時代，應該忙到沒有足夠時間去追求每一個夢想，而我卻為了賺更多的錢，卡在微軟開給我的條件下，浪費時間和生命！」1999年除夕夜之後，謝家華決定停止追求金錢，開始追求熱情，跟微軟公司說再見，放棄只要做滿一年就可多得的800萬美元。

讀到詹姆斯．柯林斯所寫「Good to Great」，謝家華把開設公司的理想，由「優秀」升到「卓越」，他認同書中所說：一家卓越的公司，除了賺錢和成為市場龍頭，還會有更遠大的目標和願景。很多公司落入只顧賺錢的陷阱，所以永遠成不了卓越的公司。

•追求卓越 永不停止創造

「我不認為一個有創業熱忱的青年應該去唸大學，設想唸大學每年假設要花掉約5萬美元學費，假若每年給他5萬元去開創一個新事業，四年可開創四個事業，說不定四個都成功，或者會有一個成功，就算一項都不成，他必定學會更多大學校園內給不了他的知識和經驗。我相信更早起步，會帶來多些成功的機會。」

「我所會的一切，都是在畢業之後自己學到的，學校教的是要人『服從』，培養學生『唸書』而不是『學習』，真正有意義的學習，是一個人能誠實的面對自我，發掘自己的興趣，朝著自己的方向不斷成長。」

「我決定在有限的人生中，活出最大的快樂，讓身邊永遠有故事發生，永遠不停止創造。」

•聆聽心音 不為結婚而結婚

「我並不反對結婚，但不急著要結婚。結婚對我而言必須要有更高遠的意義才會去進行。我自問結婚的目的是什麼？尋找快樂？有人陪伴？相輔相成？培育下一代？這些我都不覺得是非靠結婚才能達成，況且我不認為結婚真能帶給婚姻中的雙方上述那些目的，所以我會在領悟出超越那些目的以上的意義時，才會選擇結婚。目前沒有時刻表，也不會受身邊朋友結婚而感到壓力，我尊重他們的決定，也祝福步入婚姻的人。」

「我不想『為結婚而結婚』，39歲了，很多人會設定一個應該結婚的年齡，而我沒有，因為我誠實的聽自己的心音，結婚並非快樂的真正泉源。我非常喜歡部落式的一體感，朋友數量及友誼深度，是我快樂的主要因素。」