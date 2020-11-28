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標普和那斯達克同創新高 投資人只擔心疫苗

編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數在周二首度突破30,000點大關，反映投資人全面樂觀的心情。路透
道瓊工業指數在周二首度突破30,000點大關，反映投資人全面樂觀的心情。路透

美國股市周五在感恩節假期縮短的交易時段上漲作收，科技和醫療股普遍上漲，將標普500指數和那斯達克綜合指數推上歷史新高。本月先後有三款疫苗宣稱有效，加上川普宣稱若選舉人團投票支持白登就會離開白宮，大選疑慮全掃而空，眼前讓投資人擔心的，大概只剩下接種疫苗的進度。

標普500指數周五小漲0.2%，那斯達克綜合指數上漲0.9%，雙雙創下歷史最高收盤紀錄。道瓊工業指數小漲37.90點，至29,910.37點。美國股市周五於美東時間下午1點收盤，周四因感恩節假日休市。

美股本周大致保持亢奮心情，道瓊工業指數在周二首度突破30,000點大關，儘管全美新冠肺炎疫情升高和經濟復甦有鬆動之勢，都影響不了投資人信心。投資人顯然已放眼明年，押注肺炎疫苗有助遏止疫情，讓社交和商業活動回復正常，企業業績也可能隨之反彈。

在此心理下，美股三大指數上漲逾2%，11月以來的漲幅則擴大到二位數字。道瓊本月上漲近13%，可望創下1987年以來的最大單月漲幅。標普和那斯達克分別上漲11%和12%，是4月以來的最大單月漲幅。代表小型股的羅素2000指數本月漲20.6%，更創下史上單月最大漲幅。

費城半導體指數本月漲17.2%，也締造2003年10月以來最大單月漲幅。台積電ADR本月漲幅也高達17.7%。

有美股恐慌指數之稱的波動率指數周五一度降至20以下至2月以來最低水準，反映市場一片樂觀心情。

Nordea資產管理公司策略師加里（Sebastien Galy）說：「樂觀者氣勢領先務實者：他們相信經濟會恢復至高成長率的均衡狀態。他們轉眼不看衝擊。不過，這是時間的問題，全美疫情飆高仍是根本的問題。」

蓋洛普民調指出，有五成八美國人表示願接種疫苗，但仍有四成二的人表明不願接種，理由是疫苗開發過程倉促，安全成疑。 若民眾普遍拒絕接種疫苗，恐導致疫情繼續蔓延，也可能延後出現集體免疫的進展。

Newfleet資產管理公司投資總監艾伯希特（David Albrycht）說：「推斷疫苗取得後全球明年中即可回復正常，是很大膽的假設。」

指數 疫苗 疫情

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