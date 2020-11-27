黑五抗疫 百思買、沃爾瑪線上購物優惠更多

黑色星期五當天沃爾瑪凌晨5時就開放營業，取代傳統通宵營業的模式。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)列出今年的感恩節假期建議避免從事的活動細項，包括前往人潮眾多的購物中心；官方表示：「無論是假期期間或是周一，線上購物都比實體購物來得好。」

今年新冠肺炎疫情重創人類生活，也改變許多人的消費模式；零售業者順應潮流，近幾個周已逐漸轉戰線上市場，許多店家打破往年傳統，今年感恩節選擇暫停營業，轉而為線上物流做準備，甚至提前在10月開始針對特定商品提供誘人的折扣。

品牌策略顧問公司Brand Federation管理合夥人凱莉‧歐基夫(Kelly O'Keefe)說：「今年的黑色星期五 不同於往年，我們不再看到消費者聚集在沃爾瑪 (Walmart)；雖然實體店面門可羅雀，但針對人群的管制將會做得更好。」

各大零售巨頭也為年底購物季設置防疫措施：

百思買(Best Buy)：今年新款的遊戲機只供民眾線上購買，避免現場有民眾聚集排隊；此外，店內購物人數也受到限制，所有人必須保持社交安全距離和戴口罩。

該公司表示，將視情況考慮縮減營業時間，而在營業時段之外則提供民眾路邊取貨(curbside pickup)的服務。

沃爾瑪(Walmart)：該公司11月已推出三波不同的促銷活動，包括實體店面和網路購物，同時也可讓消費者選擇至網上訂購路邊取貨的服務。

黑色星期五當天沃爾瑪凌晨5時就開放營業，取代傳統通宵營業的模式；員工在現場分發消毒過的購物車，也提醒民眾戴口罩；全店容客率限制為20%，須按照消費動線行動。

目標百貨 (Target)：該公司11月每周不僅針對不同類別的商品提出優惠，還提供數千項的商品當日取貨的服務；員工為民眾進行行動結帳，避免排隊人潮，消費者也可下載目標百貨的行動軟體自行結帳。

家得寶(Home Depot)：無論是網上購物或實體店面的消費，該公司自11月6日至12月都推出促銷活動；同時，為了避免店內人潮，該公司也撤下部分的貨架及商品，使民眾有更多空間可以保持社交安全距離。