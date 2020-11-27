美股早盤上漲 投資人看好零售商「黑五」銷售

美國股市27日早盤上漲，投資人看好零售商黑五銷售。 路透

美國 股市27日早盤上漲，亞馬遜、Gap、沃爾瑪等零售股，在「黑色星期五」這天帶領大盤上漲。在政治不確定性減少和疫苗正面消息紛紛出爐下，美股本周周線可望收高。

道瓊 工業指數 早盤漲71點，或0.24%；標普500指數漲0.28%；那斯達克指數漲0.52%；費城半導體指數漲1.08%；台積電ADR漲1%。特斯拉股價再創新高，報每股587.79美元，漲幅達2.4%，超越大盤。

投資人押注零售商在感恩節隔日、俗稱「黑色星期五」的這天會有強勁銷售表現，亞馬遜早盤上漲0.64%；Gap上漲1.48%；Shopify漲0.73%；沃爾瑪漲0.45%。

美國總統川普的發言幫助也提振市場信心，他表示，若選舉人團投票結果是由拜登當選，他會很乾脆地離開白宮。不過，川普仍然堅稱這次總統大選充滿舞弊情事，雖然他並未提供任何具體證據。

在27日開盤前，道瓊、標普、那斯達克三大指數本周以來的漲幅都至少達到2%。道瓊指數本周稍早躍漲至歷來高點，首次突破30,000點大關。標普500指數也在本周改寫史上最高收盤價。