CNN：白宮易主前美官員訪台 助形塑白登對台路線

前副總統白登。(美聯社)

據傳美國 海軍一位高級官員22日訪問台灣 。美國媒體指出，總統川普的政府在執政最後幾週持續強化對台關係，可能有助形塑新政府如何處理對台議題，並使其更難推翻某些政策。

根據數名消息人士，這次訪台的是美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）高階軍情官員─海軍少將史達曼（Michael Studeman）。外交部證實有美國官員抵達台灣，但婉拒提供細節，並說這是不對外公開的行程。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府在共和黨籍總統川普掌政下，加強與台灣交流，尤其是在過去12 個月。川普政府已批准出售數以十億計美元的武器給台灣。今年8月，美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）部長阿查爾（Alex Azar）成為美國數十年來訪台的最高階官員。

美國與台灣關係改善，同時也加強施壓中國 ，試圖在這個區域建立抗中聯盟。美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）對此議題的立場尤其強硬。

上週末，美國又採取一個勢必會激怒北京領袖的動作，歡迎西藏流亡政府首長洛桑森格（Lobsang Sangay ）訪問白宮，會晤兼任西藏事務特別協調員的美國助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）。

CNN指出，雖然川普在大選失利後大幅減少參與公開活動，龐培歐依舊極度活躍，前往全球各地訪問，繼續施壓他口中對美國構成「核心威脅」的中國。

龐培歐21日也推文讚許台灣與美國展開首屆經濟繁榮夥伴對話，表示兩國政府「是捍衛自由、推進經濟連結，與促進共享民主價值的強健夥伴」。

民主黨總統當選人白登（Joe Biden）上任後究竟會如何與中國往來，還有待觀察。許多分析家預期白登新政府會在某些領域維持強硬態度，但避免採取川普執政期間那種激烈言詞和故作姿態。

白登曾在2月民主黨初選期間稱中國國家主席習近平是「惡棍」，表示北京必須照規則來。今年6月，白登陣營還推出廣告，指控川普被中國「耍弄」。

此外，民主黨8月公布的新政策綱領也明顯重新關注起中國。上次總統大選時的2016年政綱只提到中國7次，今年的版本超過22次。

2020年民主黨政策綱領寫道：「在我們對中國政府行動有深切經濟、安全、人權疑慮之處，民主黨人將清楚、堅決與一貫地回擊。」

白登過去擔任聯邦參議員時與卸任後都曾表態支持台灣。今年1月總統蔡英文連任時，白登也曾推文祝賀。但對於一些對中鷹派、中國異議人士、香港與台灣獨立的支持者而言，白登這些動作無法阻止他們憂心新政府對中態度可能軟化。

CNN分析，龐培歐與其他官員近期的動作，可能意在強迫新政府照做，讓新政府上任後更難推翻某些政策。