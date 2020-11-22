今年感恩節 小火雞熱銷 商家分切單賣

養殖業者今年提前數周「料理」火雞，避免牠們長太大。（Getty Images）

28至30磅的重量級火雞？18至20磅的輕量級火雞？不，今年的感恩節，消費者偏好10至16磅的羽量級火雞，一切都是新冠疫情 的錯，大型聚會不再流行，甚至六人以上聚會都很少見。有些伴侶甚至乾脆就開起兩人晚餐，連羽量級全雞都免了，直接訂個雞胸或雞腿，就能解決感恩節大餐。

民調機構尼爾森（Nielsen）發現，今年至少有70%的美國 人選擇六人以下感恩節餐會，遠高於2019年的48%。同時據推算，每人大概最多食用1.5磅火雞肉，因此就算是10磅火雞，對六人聚會都可能會嫌多，更別提往年銷售一空的巨無霸火雞了。業者Gelson's說，這個月賣掉的火雞只有40%超過16磅，比往年少80%。

新冠帶來的消費習慣改變，養殖業、零售業 ，甚至餐廳、廚師都要跟上。拍達路瑪（Petaluma）的Tara Firma Farms為例，以往都讓火雞吃好長好才送牠們上桌，今年10月26日就開始「料理」，一般來說只要目測長到10至15磅就能動手。

原本以為疫情年底會告一段落的零售業者也受影響，火雞養育期的6、7月訂了大量火雞，但兩、三個月後，期望明顯落空，因為新冠應該不會退散。於是業者開始嘗試新型銷售方式，改賣小型火雞，或將大型火雞分切，雞胸肉或雞腿單賣。

好萊塢Standing's Butchery的師傅Jered Standing說，十個有九個客人不要大雞，而且一堆人打電話預訂，他們賣到斷貨。Jered Standing還說，往年大家都要全雞，今年他還首度嘗試分切，不但火雞要小，還要分切成雞胸或雞腿。Virgil Avenue的LA Fresh Poultry也說，大雞都賣不出去，他們只好遊說客人，不必擔心剩菜難以處理，因為雞胸肉也能拿來做三明治。

因為許多人往年都是到朋友家吃火雞，今年第一次得自己料理火雞。腦筋動得快的，類似 Whole Foods，就乾脆推出保單「Thanksgiving Protection Plan」，如果買了他們家的火雞，但料理失敗，不論是烤過頭、烤不熟，或是烤成焦炭，前1000名申請「理賠」的都能拿到35元的禮品卡。

因為新冠業績大減的餐廳也看好感恩節商機，連原本不做外帶、外送的店家，都開始推出代客料理的新服務。舊金山的Birdsong就說，他們提供兩人、四人、六人餐，兩人是最受歡迎的，占70%，且個人與雙人餐後市看好。Melrose Avenue的高檔餐廳Providence則是首度提供外帶，二至三人的餐好賣到嚇人，店家還得趕訂50隻火雞。類似All Day Baby的2磅腿餐，雖然要價19元，但比130元的全雞還快賣完，而且等著要的還有30多人。