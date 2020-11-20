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紐時：川普二媳婦考慮2022年選北卡參議員

中央社／華盛頓19日綜合報導
川普的二媳婦賴拉。（美聯社）
川普的二媳婦賴拉。（美聯社）

美國媒體今天報導，川普（Donald Trump）總統的二媳婦賴拉（Lara Trump）正考慮，在2022年投入家鄉北卡羅來納州聯邦參議員選舉。

「紐約時報」（New York Times）與美國政治新聞機構「Politico」作此報導的同時，川普仍設法透過選舉舞弊指控及與各州選務當局接觸來翻轉他在3日大選敗給民主黨籍對手拜登（Joe Biden）的結果。

紐時引述3位不具名「支持者」的話報導，嫁給川普次子艾瑞克（Eric）的賴拉告訴同事，她考慮角逐2022年的參議員選舉。

共和黨籍的北卡羅來納州聯邦參議員柏爾（Richard Burr）先前已表態，不會在2022年尋求連任。

然而有意接替他的共和黨人勢必不少，根據Politico，其他可能參選者包括川普現任幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）、前北卡州長麥克羅伊（Pat McCrory）以及即將去職的副州長佛瑞斯特（Dan Forest）。

北卡一向是共和黨票倉，在3日的大選也支持川普，但川普今年在當地領先幅度已較2016年縮小，而外界日益認為，北卡州可能成為搖擺州。

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