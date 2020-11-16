分析╱白登上台後 川普稅表終於就會曝光了嗎？

川普總統。美聯社

從2016年參選總統迄今，川普 總統打破慣例，不曾公布報稅資料。多年來以「被查稅」為由而沒公開的川普稅表 ，白登 上台後是否即將曝光，其實變數仍多，就連民主黨內部也看法不一。

理論上，白登政府的財政部長有權把川普稅務資料交給國會，讓川普掩護多年的報稅資料終於攤在陽光下。不過，Politico新聞網站分析，白登以「溫和派團結者」自居，公布川普稅表可能被外界解讀為對川普展開政治報復；國會處於兩黨分歧的情況下，白登政府把川普稅表抖出來，恐怕不利白登推動立法計畫。

倘若白登願意放川普一馬，則可能引發部分民主黨國會議員不滿。白登政府如果突然放過川普，對於多年來抓著川普稅表窮追不捨的民主黨議員來說，將顯得無比尷尬，民主黨新澤西州聯邦眾議員、眾院歲入小組委員會(House Ways and Means Oversight Subcommittee)主席帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)就無法接受。

帕斯克瑞爾說：「在一個完美的世界裡，我們可以高抬貴手，問題是我們不是活在一個完美世界裡。」他表示，就算川普不在是總統，仍然必須要為先前的作為承擔責任，對於追究川普稅表，「我們必須徹頭徹尾完成」。

Politico新聞網站報導，白登到目前為止並未說明如何處理川普稅表，白登陣營發言人則不願表示評論。

民主黨人士為了取得川普報稅資料，向法院提出訴訟已有一年多，援引1924年通過稅法，主張國會稅務委員會有權查看任何人的稅表。不過，川普政府始終拒絕配合，理由是民主黨陣營無權查看川普稅務資料。

除了眾院多個委員會都希望取得川普稅表之外，紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)范斯(Cyrus Vance Jr.)調查案件也與川普報稅、金融紀錄有關。

報導指出，川普下台後沒有公職在身，將成為一般百姓，民主黨沒必要繼續追打稅表問題；川普金融問題雖然值得調查，但勢必投入龐大資源，白登上台第一年是否願意挪出可觀資源用在追查川普稅表上頭，仍是未知數。

前任紐約州稅務長魏茲勒(Jim Wetzler)指出，如果民主黨後來決定，白登政府不宜繼續對川普稅表緊追不放，「我將不會覺得意外」。