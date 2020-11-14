圖輯／華府挺川大遊行 川普在車內揮手

數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。挺川與反川者一度發生 衝突，一名男子受傷。(路透)

數千名美國 總統川普 的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行 ，力挺川普指控選舉出現大規模舞弊的說法。川普正向法院提出連串法律挑戰，意圖翻轉白登（Joe Biden）勝選結果。