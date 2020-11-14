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數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

圖輯／華府挺川大遊行 川普在車內揮手

世界新聞網／輯
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。挺川與反川者一度發生 衝突，一名男子受傷。(路透)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。挺川與反川者一度發生 衝突，一名男子受傷。(路透)

數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行，力挺川普指控選舉出現大規模舞弊的說法。川普正向法院提出連串法律挑戰，意圖翻轉白登（Joe Biden）勝選結果。

川普(左二)14日驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）自家高爾夫球場前，...
川普(左二)14日驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）自家高爾夫球場前，車隊一度緩慢行經示威群眾。(美聯社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。晚間有人縱火燒毀...
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。晚間有人縱火燒毀一頂MEGA帽。(路透)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。(歐新社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。(歐新社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。(美聯社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普。(美聯社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行，力挺川普指控選舉出現大規...
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行，力挺川普指控選舉出現大規模舞弊的說法。(美聯社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普，圖為支持者爬上樹...
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行力挺川普，圖為支持者爬上樹梢。(歐新社)
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行，力挺川普指控選舉出現大規...
數千名美國總統川普的支持者，今天在華盛頓市中心上街遊行，力挺川普指控選舉出現大規模舞弊的說法。(歐新社)
川普(左二)14日驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）自家高爾夫球場前，...
川普(左二)14日驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）自家高爾夫球場前，車隊一度緩慢行經示威群眾，川普在車內向支持者揮手。(美聯社)

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