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白登新政府蓄勢待發 哪些人可能擔任要職

中央社 / 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統當選人白登和幕僚為了勝選後新執政團隊的組成，已規畫數月。 圖╱GettyImages
美國總統當選人白登和幕僚為了勝選後新執政團隊的組成，已規畫數月。 圖╱GettyImages

美國總統當選人白登和幕僚為了勝選後新執政團隊的組成，已規畫數月。路透引述曾獲簡報的人士說法，在經濟、防疫、外交和氣候變遷等施政領域，都有執掌人選浮上檯面。

●核心圈

白登長久以來仰賴一個緊密的核心幕僚圈提供策略建議，成員包括他的家人和他擔任副總統時期的幕僚長克蘭（Ron Klain）、芮契提（Steve Ricchetti）和利德（Bruce Reed）。

其中政治策士克蘭曾於2014年歐巴馬（BarackObama）政府時代負責伊波拉（Ebola）疫情任務，外界普遍認為他是白登入主白宮後首位幕僚長的頭號人選。

另外像路易斯安那州聯邦眾議員李奇蒙（CedricRichmond）和洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti），都很可能出任要職，兩人擔任白登競選陣營的共同主席。

●疫情

白登上任後首要優先事項，便是讓美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情獲得控制。他曾承諾，將要求與現任總統川普不合的美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）繼續留任。

白登在競選期間，最常向前美國公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy）徵詢疫情相關意見，預料莫西也會在新政府擔任職位。

●經濟復甦

白登曾表示，上任後另一個主要優先事項是振興和紓困，好讓美國經濟能恢復常態。新政府將有不少相關職位可換人做，其中財政部長最可能人選，包括聯邦準備理事會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）和前財政部副部長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）。

不過，白登任命的人選須經過美國聯邦參議院同意。而若喬治亞州2席參議員明年1月決選由共和黨人勝出，參院將確定繼續由共和黨掌控。這可能將導致白登提名的進步派官員人選過不了關，例如有金融監管背景的參議員華倫（Elizabeth Warren）。

白登也很可能任命他在副總統任內和競選期間諮詢的長期經濟幕僚，來擔任新政府重要經濟顧問職務，例如柏恩斯坦（Jared Bernstein）和哈里斯（BenHarris）兩人。他們都主張推出積極的振興方案來拉抬經濟。

●外交政策

白登承諾上任後會盡速與盟邦及對手國家重建關係，預料他也會委任長期私人顧問幫他達成任務。例如選戰期間貼身幕僚之一布林肯（Antony Blinken），便可能在白登新政府擔任國家安全顧問或國務卿。

布林肯過去任職白登長期擔任主席的參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee），他曾在2008年總統大選期間擔任白登顧問，並在白登副總統任內擔任他的國家安全顧問。

布林肯曾主張，美國應在海外扮演強有力的領導角色，以反制可能的對手國家，例如中國；但他同時也強調美國與其他國家合作的可能性。白登競選團隊另一名首席政策幕僚蘇利文（Jake Sullivan），也被認為可能擔任外交職位。

白登考慮過的競選搭檔萊斯（Susan Rice），同樣被視為接任國務卿最可能人選，儘管她在2012年美國駐利比亞班加西（Benghazi）領事館遭好戰分子攻擊事件後續扮演的角色，使得她與共和黨人不和。另外白登在參院最主要支持者之一、同樣來自德拉瓦州的參議員庫恩斯（Chris Coons），也是國務卿人選。

至於國防部長一職，外界認為最可能出線的是曾任美國國防部次長、並與布林肯合開一家顧問公司的佛洛諾伊（Michèle Flournoy）。

●氣候變遷

白登團隊正在考慮未來是否任命一名「氣候沙皇」，負責監督落實白登相關政見。可能接掌職位的人選，包括白登長期友人、前聯邦參議員暨前國務卿凱瑞（John Kerry），或是狄斯（Brian Deese）。兩人都曾協助巴黎氣候協定談判工作，白登正想帶領美國重返協定。

另名可能人選是華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）。他雖在民主黨初選時在一項氣候變遷議題上與白登意見相左，但其後也轉為白登顧問。

另一個和氣候政策有關的重要職位是環境保護署（Environmental Protection Agency，EPA）署長。目前可能人選包括清淨空氣倡議人士托涅（Heather Toney）、前白宮管理及預算局（Office of Management andBudget，OMB）副局長柴迪（Ali Zaidi），以及加州空氣資源局（Air Resources Board）局長尼柯爾斯（Mary Nichols）。

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