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GM財報勝預期 擬投資增產卡車

記者張大仁／綜合報導

通用汽車(GM)第3季業績超出華爾街的預期，主要歸功於其北美的高獲利卡車和SUV。

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GM淨利從2019年第3季的23.5億元成長74%至40.5億元；調整後每股獲利2.83元，高於Refinitiv分析師預期的1.38元；營收354.8億元，高於預期的355.1億元。

GM拒絕提供今年的新財測，理由是潛在紓困措施和新冠疫情等一系列「動態」問題。CEO巴拉(Mary Barra)表示，預計第4季不會像第3季那樣強勁。她不認為總統選舉的不確定結果會損害年底前的銷售。

GM第3季北美業務獲利43.7億元，較上年同期成長44%，但其美國銷售額同期下降9.9%。當季稅前獲利率為15%。其國際業務稅前獲利1000萬元。

GM臨時財務長斯塔普爾頓(John Stapleton)說，美國和中國的銷售復甦「比許多人預期還快，並且GM受益於客戶對新車和服務、特別是全尺寸皮卡和SUV的強勁需求」。

巴拉說，GM正在努力提高卡車產量，並預計「很快」就會宣布，但拒絕透露細節。她告訴投資人，GM計畫在加拿大業務投資約10億加元以提高產量。

GM上季償還了52億元的碳排放額度，10月再償還39億元。該公司希望「在維持強勁現金流的同時，可在年底前還清餘額」。

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