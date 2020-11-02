佛州將表決基本薪資調升 時薪最低15元

11月3日，佛羅里達州除總統選舉外，也將投票表決是否調升基本工資，於2026年前由現行的8.56美元調高到15美元。(美聯社)

許多美國勞工和企業在11月3日大選日將密切關注佛羅里達州，除了這個「搖擺州」究竟會助川普或白登當選總統外，該州選民還必須投票決定基本工資 案--是否要在2026年前、由現行的8.56美元 調高到15美元。

根據全美州議會聯合會（National Conference of state Legislatures），如果佛州 通過調高基本工資案，將成為美國第8個接受15美元是最低薪資的州。

儘管聯邦政府規定的基本工資自2009年來一直維持在7.25美元，但大部分的州均予以調升。例如，佛州高於隔鄰的喬治亞州和阿拉巴馬州，後面兩州都採行聯邦標準。

亞歷桑納和南達科他等州選民近年來都通過調高基本工資，但同意一舉升高到總統候選人背書15美元水準的州，還是比較少。大部分調高到15美元的州，包括加州、紐澤西州、伊利諾州，都是民主黨州長主政的州。而佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）是共和黨籍。

佛州政策研究所（Florida Policy Institute）政策分析師Alexis Davis說，佛州是高度仰賴觀光業的多元化大州，如果佛州行得通，會對全美其他地區釋出一個重大訊號。

調升基本工資案是在去年12月疫情爆發前決定放上選票，但如今佛州有許多餐廳、旅館、主題公園和其他企業因疫情關門或者苦於銷售慘淡的窘境。反對此案者，例如餐飲業，認為，較高的薪資將使低薪勞工更容易失業，也重創已因疫情受害的業者。