病例數激增 餐廳面臨新一波限制

好不容易回升的客流量再度因疫情復燃而受挫。（路透）

餐廳業者正面臨著新的營業限制，讓它們試圖維持生計並從新冠疫情 中恢復的過程中再生枝節。

前食品和藥物管理局(FDA)局長戈特利布(Scott Gottlieb)博士表示：「美國 現在正處於疫情的上升曲線，病例加速上升。」「大約有15個州的陽性率超過10%，所有50州的傳染數字都超過1。」

陽性率代表新冠病毒檢測結果呈陽性的百分比；而傳染數(reproduction number)是衡量新冠病毒傳播能力的方式。這兩個數字都顯示未來將快速增加。

病例數激增，導致某些地區對用餐採取更嚴格的限制。從30日起，芝加哥再次禁止餐廳內用。在丹佛，餐廳內用限制已從50%降至25%，而酒類供應不得超過是晚上10點。

在面臨第二波疫情的歐洲，全國性用餐限制再次推動。法國正在重新進入封鎖狀態，其中包括暫時關閉酒吧和飯店等非必要的營業。從11月2日開始，德國的餐館和酒吧將關閉一個月。

連鎖餐廳的反彈速度要快於獨立餐廳，但圍繞新冠病例激增的不確定性，使得預測其復元時機更顯困難。

星巴克表示，其63%的美國門市限制座位區。這家咖啡 連鎖店預計將在明年3月的第2財季結束前恢復同店銷售成長，但這項預測是假設屆時咖啡廳的座位和營業時間將接近正常。

一些提供全面服務的餐飲企業如Texas Roadhouse和Darden Restaurants，直接將銷售恢復與放鬆餐飲限制聯繫在一起。

而寒冷的天氣也意味著許多依賴室外用餐的餐廳會遭到重擊。美國商銀對1000名消費者調查發現，華氏60度是大多數用餐者的最低可接受溫度。依賴室外用餐的Cheesecake Factory更因此被調降評級。

對於速食連鎖店而言，適應新的限制比較容易，因為它們以便利性和低價著稱。例如，百勝餐飲集團旗下的塔可鐘(Taco Bell)第3季得來速用餐較去年同期增加3000萬客戶。