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搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

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返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

記者牟蘭／紐約報導
中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)
中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

中國美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，要求經美國中轉乘機返回中國旅客，須在中轉國48小時內完成核酸與抗體的檢測，並在當地中領館申請綠色健康碼等；對此，紐約旅行業者30日表示，新規變相禁第三國轉機，機票價格從1800元左右漲至4000到5000元，目前仍一票難求。

環宇假期旅行社負責人葉秋生表示，這一新規意味著從美國赴中國的旅客，難再通過轉機第三國的方式，前往中國；他說，旅客一般在第三國的轉機時間從三個小時到一天不等，很難同時完成核酸與抗體的檢測，並向當地中領館申請綠色健康碼。

葉秋生說，過去幾個月內日韓航空公司開出1800元左右，經停日本或韓國，再返回中國的機票，但新規出來後，這些航線不再適合從美國返回中國的旅客；他表示，美國直飛中國的航班包括紐約起飛的東航與舊金山起飛的南航、廈航、國航與達美航空(Delta)等，這些直飛票價在4000元到5000元左右，現已一位難求。

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，新規政策出台的兩周前，旅行社已很難找到部分航空公司3000元到5000元左右直飛中國機票，而在新規出台後，一些非官方渠道，只出售2萬元左右頭等艙機票；她說，目前買票許多旅客因疫情失去工作，新規出台後，將讓他們「返鄉」之路更艱難。

賈娟表示，旅客的款項已交由航空公司，但30日獲回覆稱，該公司的飛機並無問題，不負責核酸與抗體的檢測，不予退款；她說，這一解釋，無疑讓民眾自行為新規買單，也給旅行社的運營造成極大負擔，但希望顧客耐心等待航空公司的進一步解釋。

若無法買到大型航空公司的機票，賈娟說，旅客或需考慮包機服務，她說，包機的價格約在3萬元左右，且包括核酸與抗體檢測；但她提醒，新規還說，民眾的血清與核算檢測都需為陰性，才能進入中國，若旅客的血清檢測呈陽性，也難選擇包機方式返回中國。

葉秋生表示，由於新規突然發布，航空公司尚沒有應對的方式，呼籲旅客給航司處理時間；他以9月出台的航班規定舉例，表示當時許多乘客擔心無法在72小時內完成核酸檢測，但事實證明，這些問題都可解決，「新規不是航司、旅行社與旅客可以控制的，大家要耐心等待」。

中國 檢測 美國

上一則

11/6起 自美赴中須持核酸檢測+血清抗體「雙陰性」證明

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