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川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾

記者顏伶如／綜合報導
小唐納‧川普受訪時表示，現在美國染疫死亡人數已經「寥寥無幾」。(擷自福斯新聞電視畫面)
小唐納‧川普受訪時表示，現在美國染疫死亡人數已經「寥寥無幾」。(擷自福斯新聞電視畫面)

川普總統長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)29日晚間接受福斯新聞網保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)訪問說，一直聽到有些人不斷提到新增確診案例，便去查看了美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計資料，「為什麼他們不提死亡人數呢，那是因為現在數字已經寥寥無幾，因為我們已經控制了疫情，我們知道什麼是有效的。他們已經找到能夠治好的療法。」

就在小唐納‧川普發言的同時，前一日全美染疫死亡人數達1016人，過去7天全美累計染疫死亡人數則為5579人。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)追蹤統計，目前全美染疫死亡人數已超過22萬8000人。

小唐納‧川普受訪時表示，聽到有些人一直提到新增確診案例，讓他好奇之下去查看疾病管制暨預防中心統計。他說，原來那些人不說染疫死亡人數的原因，是因為現在美國染疫死亡人數已經「寥寥無幾」(almost nothing)。

他說：「如果大家去看我的Instagram發文，就會看到數字根本就沒什麼。」

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)醫療創新與服務科學中心(Healthcare Innovation and Delivery Science)主任霍維茲(Leora Horwitz)指出，美國染疫死亡率仍然扁高，超過流感或其他呼吸道疾病的感染死亡率，不能假裝新冠病毒是「無害的」。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)衛生政策教授加哈 (Ashish Jha)指出，政治人物及家屬、媒體領袖對於一天當中有上千美國民眾死亡，竟然流露出不以為意的輕蔑態度，令人詫異。

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