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強迫「休有薪假」 員工每季需連休5天 休假回信變無薪假

編譯黃嘉洵／綜合外電
有些提供無限期有薪假的企業發現，大部分員工反而選擇放更少假，讓他們決定強制員工放有薪假。 (路透)
有些提供無限期有薪假的企業發現，大部分員工反而選擇放更少假，讓他們決定強制員工放有薪假。 (路透)

公司讓員工可帶薪休假休到飽，聽起來太夢幻。但部分真的提供無限期有薪假的企業發現，大部分員工假反而休得更少。這些企業因此決定採取不同的方針：強制員工放有薪假。

CNN報導，相簿客製化公司Chatbooks自2014年成立以來，便准許員工無限期放有薪假；然而，這家總部位於猶他州的公司董事長兼營運長吉曼尼茲（Dan Jimenez）發現，包括他自己在內，其實鮮少員工使用這項福利，在疫情期間尤其如此，使員工上班時的心理和情緒健康不太好。

有鑒於此，Chatbooks對公司全職員工頒布帶薪放假的規定：要求員工每季需連休五日。

航空營銷諮詢公司SimpliFlying自2016年開始，也讓員工無限放帶薪假，員工每工作八周需放假一周，病假則沒有上限。為了確保員工放假時與工作切割，若員工在休假期間處理工作，例如使用Slack通訊軟體或回覆信件，將會變成無薪假；SimpliFlying也會在員工休假的三周前知會客戶。

大數據平台Cloudera除了提供無限帶薪假，還強制員工每三周就必須「拔插頭」，把這個假取名為「Unplugged Days」。員工將以三周為周期，三周後可以從周五開始連休三日，再過三周的那周周休四日，再過三周後的檔周則可休五日，以此類推，不斷循環；公司在Unplugged Days期間也是整個關閉，只留少數員工處理客戶問題。

疫情 猶他州 福利

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