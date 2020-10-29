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川普一連任 反移民白宮資深顧問米勒將出重手

記者顏伶如／綜合報導
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

曾為白人至上主義背書，對移民政策向來嚴格反對的白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)，被爆料已經擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令，包括取消公民權、提高入籍考試難度導致移民難以過關、進一步降低庇護難民接收人數等，只要川普總統連任成功，就會發布。米勒曾私下形容，這一連串行政命令將有驚天動地效果，達到「震撼與威懾」(shock and awe)目的。

英國衛報(The Guardian)報導，知情人士透露，米勒早就擬好多份旨在大規模限縮移民的行政命令，一旦川普順利連任便將公布。

國土安全部長前任幕僚長泰勒(Miles Taylor)9月底接受媒體採訪時，在沒有指名道姓之下便透露，米勒曾經親口對他說，已經把移民改革清單列好，擬妥的行政命令都鎖在抽屜裡，只等川普連任就要出手，達到「震撼與威懾」目的。

泰勒指出，米勒對於嚴格限縮移民早就列出一張願望清單(wishlist)，但知道其中某些項目恐怕無法獲得民意支持，因此一直悄悄保留，要等到川普成功連任才出手。他說，米勒與「一小群人」草擬移民改革計畫，「但他們這在第一任是行不通的，如果消息曝光將讓選民流失，因為內容非常極端」。

35歲的米勒儘管風波不斷，但白宮資深顧問的官位，在川普任內始終穩如泰山。米勒曾被踢爆支持白人至上主義，川普政府以強硬手段查緝移民，種種措施的背後都有米勒力推，包括在美墨邊境拆散非法移民父母與孩子，導致迄今仍有500多名孩童找不到親生父母。

曾出版米勒傳記「仇恨製造者」(Hatemonger)的調查報導作家葛瑞洛(Jean Guerrero)對衛報指出，川普團隊對於某些移民新規的宣布特別小心謹慎，避免在川普第一任期間引發司法爭議及政治風險，「但我認為，到了川普第二任期間，大家就會看到米勒對於他願望清單當中的項目，就能大膽的放手行事。」

報導指出，米勒計畫在川普連任後推出的移民政策改變，包括取消出生公民權、提高入籍考試難度導致移民難以過關、取消外國出現危機時期對移民提供的「臨時保護身份」(Temporary Protected Status)，還有調降庇護難民接收人數等。

葛瑞洛說，米勒認為，政府高層應把移民及邊境問題為優先要務，而他個人則透過操弄官僚制度以及拿著川普名號狐假虎威，讓個人目的得以落實。

出生公民權(birthright citizenship)為美國憲法第14修正案保障，川普上台後多次企圖透過行政命令推翻都未能如願。

非法移民 川普 美墨邊境

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