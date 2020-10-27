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電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

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電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

記者顏伶如／綜合報導
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)

紐約郵報(New York Post)報導民主黨總統候選人白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)外洩電郵近兩周以來，川普競選團隊評估發現，川普選情似乎並未獲得拉抬，因此競選廣告並未繼續炒作「電郵門」，轉為攻擊白登的稅改方案。儘管川普在造勢大會上仍把杭特‧白登掛在嘴邊，迄今仍對「電郵門」充滿高度興趣的，只剩挺川的極右派陰謀論網站。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，川普競選團隊指派負責10月份媒體宣傳的專責幕僚指出，接下來大選將如何發展，沒人能夠預料，「不過，對於杭特‧白登事件不可能幫川普贏得賓州，這一點我倒可以押很多錢當賭注。」

報導指出，就在川普仍然把杭特‧白登「電郵門」做為抨擊重點，直指白登家族嚴重貪腐的同時，川普顧問團某些成員卻對過去兩周把杭特‧白登當成選戰主軸的策略頗為後悔，川普競選團隊已經悄悄更改策略。

舉例來說，川普競選團隊的付費選舉廣告，幾乎看不到「電郵門」內容。競選團隊仍然販賣著少數的「杭特跑去哪裏了？」(Where's Hunter?)標語商品，但在10月13日之後的川普臉書專頁及Instagram川頁，就沒有再轉發以杭特‧白登為主題的競選廣告。挺川派「美國第一行動」(America First Action)超級政治行動委員會，同樣也從10月13日之後，不管在臉書或電視競選廣告播放內容裡，都沒在提到杭特‧白登。

媒體研究機構「廣告分析」(Advertising Analytics)統計顯示，自從紐約郵報爆料報導刊登後，川普競選團隊共計為29支競選廣告購買電視播放時段，其中只有兩支廣告談到杭特‧白登，總共投注花費約110萬元，相形之下，川普競選團隊以攻擊白登稅改計畫為內容的廣告，投注經費則將近4倍之多。

「野獸日報」分析，主攻「電郵門」卻沒能奏效的原因在於，報導中指稱來自杭特‧白登送修筆電的所有電郵紀錄，都無法證明白登確實參與貪污。就連川普盟友、在參院領軍調查白登父子的威斯康辛州共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)26日接受廣播節目訪問時都說，「電郵門」的貪污指控並沒有根據。

白登 川普 紐約

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