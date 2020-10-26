法律女教師愛上殺人犯 25年後才出獄仍決定結婚

美國華盛頓大學法律教師摩爾。取材自紐約時報

紐約時報 報導，美國華盛頓大學講師與政治系博士候選人雀兒喜．摩爾（Chelsea Moore），2017年夏天自願到華盛頓州 門羅監獄 ，給囚犯講授憲法公民自由課程時，認識了課堂上的學生、殺人犯布萊克威爾（Christopher Blackwell），兩人日久生情，但布萊克威爾犯了謀殺罪，2045年才能出獄而且不得假釋，摩爾仍決定與他共結連理，兩人9月18日在監獄會客室完婚。

布萊克威爾現年39歲，在華盛頓州塔科馬市長大，當地社區在1980年代末以幫派暴力盛行出名。布萊克威爾12歲就因偷車入獄，此後六年多次進出監獄，曾犯下搶劫，於2003年被判八年徒刑，又於2003年謀殺17歲少年，於2007年被判一級謀殺罪，處38年徒刑，華盛頓州不准假釋，所以2045年才能出獄。

布萊克威爾在獄中認真學習，獲得西雅圖中央大學副學士學位，還差幾門課就能拿到科羅拉多州亞當斯州立大學的政治系學士學位。他在獄中撰文描寫自身經歷，投稿曾登上BuzzFeed新聞網。

摩爾現年32歲，成長於加州歐亥鎮的富裕地區。

兩人私下透過電子郵件聯絡，逐漸發現對音樂、電影和書籍有共同興趣。布萊克威爾說，當他得知摩爾讀過他長達360多頁的青少年時期犯罪檔案，仍決定跟他在一起時，他確定她就是真命天女。

婚禮當天的賓客只有監獄警衛、職員和兩名證人。摩爾宣讀誓言說：「我知道我們在一起不容易，但愛你很容易。我承諾不論面臨什麼艱難險阻都會愛你。結婚並不是我們要翻越的第一座大山，也不會是最後一座。」