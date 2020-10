美國 海軍一架T-6德州 人II教練機23日墜毀阿拉巴馬州 莫比爾市附近的小鎮,導致當地一棟民宅起火,機上2人證實罹難,但沒有民眾傷亡。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,海軍空戰司令部發言人哈雷爾(Zach Harrell)表示,該飛機於當地時間晚間5時左右墜毀,罹難人員身分將在告知親屬後才會公布。

根據美國海軍,T-6德州人II教練機是一台雙人座飛機,主要用於訓練海軍和海軍陸戰隊飛行員。

#UPDATE: Officials say a U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed. The aircrew did not survive the crash.



Details: https://t.co/itfckcFM7l pic.twitter.com/B6uZfkpd5F