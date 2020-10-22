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美國大選穩了？「政壇扶龍王」直言川普會贏

聯合新聞網 綜合報導
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

距離美國大選只剩12天的時間，選戰已經進入白熱化。日前川普被爆出在中國大陸有銀行戶頭，引發各界關注，而白登則被兒子拖累，杭特被爆與大陸有密切往來，且與未成年少女有不當關係，深陷醜聞風暴。選情變化莫測，台北市議員王世堅也在政論節目中直言，「白登是敗相已露」，認為川普將成為最後的贏家。

有「政壇扶龍王」之稱的王世堅在政論節目《新聞面對面》中談論美國選情，他認為身為「世界警察」的美國可以影響其他國家的政局，面對杭特的「電郵門」持續延燒，王世堅認為白登是「迴避的多」，他更在節目中直指「其實白登現在很清楚，白登是敗相已露啦」，認為白登會成為選戰的輸家。

王世堅提到，這三年半以來，有許多階層的人們恨透川普，「因為恨的力量，永遠大過愛的力量」，才使得目前的時局未有太大的轉變。他認為，深為旁觀者的台灣人，儘管知道川普有很多缺點，「可是我們認為應該要有一個真小人，也不要一個偽君子啊」，推斷選民最終仍會向川普靠攏。

而談到川普在第一場總統辯論上的表現，王世堅認為該場的主持人華勒斯明顯偏袒白登，讓川普陷入「一個人戰兩人」的窘況，川普被逼急了便氣急敗壞，使辯論會以混亂收場。他提到，以川普過去的經歷與能力，再加上四年來的執政經驗，「他（川普）對國政跟世局的嫻熟之了解，一定能在辯論會上吃白登夠夠」。

最後一場電視辯論在即，王世堅指川普若能氣定神閒、娓娓道來，他一定能夠贏過白登。他也提到，川普打加州及紐約州這些「人生勝利組的州」，可以藉機抬高他在搖擺州的支持度，斷言川普能夠「技術性擊倒民主黨的白登」，成為選戰最後的贏家。

川普 白登 美國

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