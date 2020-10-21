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佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

編譯周辰陽、編譯林梅婕╱綜合21日電
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森(Pat Robertson)20日發布驚世預言，聲稱上帝告訴他，川普將成功連任，但會遭到刺殺；羅伯森也說，最少五年後就會發生小行星撞擊地球，也許會帶來世界末日。

高齡90歲的羅伯森在700俱樂部(700Club)節目指出，「首先，我會毋庸置疑地說，川普將贏得選舉」，強調「這不是說你們就坐在家裡、不用投票，這是要你們出門、盡你們所能努力，但是他會贏」，「這事，我想已成定局」。

羅伯森接著又說，當川普宣誓就職後，「麻煩就要出現了」，美國對外將面對中國、北韓和俄羅斯等國，國內則會發生騷亂陷入四分五裂，川普將會經歷至少兩次刺殺攻擊。

此外，羅伯森還預言未來會爆發一場反以色列戰爭，「直到上帝阻止，戰爭才會終止」。

羅伯森接著預測世界將見到「至少五年或更長的異常和平」，之後就會發生小行星撞擊，「我非常坦率地想著，唯一實現耶穌話語的事情…就是某種小行星撞擊地球」，「這是突然毀滅。不會發生什麼核子戰爭。我們不會允許這個地球被炸毀」，他接著描述小行星引發的毀滅，「然後，也許就結束了」。

羅伯森是基督教廣播網(CBN)創辦人兼總裁，同時也是川普支持者與捍衛者。

羅伯森曾兩度預言世界末日，但都沒有成真；一次是在1976年預言世界將在1982年毀滅，另一次則是在1990年出版「新千禧年」(The New Millennium，暫譯)一書，書中稱2007年4月29日會是世界末日。

本次預言的最後，羅伯森呼籲教友們誠心祈禱：「我想是時候大家一起禱告了。」

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