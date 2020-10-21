選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

分析師預期，無論11月3日勝選的是白登或川普，美股明年都可望上漲。(美聯社)

今年美國 大選郵寄投票空前的多，新聞媒體在11月3日選舉日當晚可能小心翼翼，避免太快宣告誰是贏家，反倒是華爾街可能搶先透露勝選的是誰。

CNN Business網站報導，投資人將密切檢視「一級戰區」關鍵搖擺州的選舉結果，特別是率先開票的東岸搖擺州。

Raymond James政策分析師米爾斯（Ed Mills）說：「我認為，在選舉夜，市場非常可能搶在新聞網之前，率先宣告誰勝選。」

目前看來，民主黨勝算頗高，若是大獲全勝（不僅總統候選人白登 當選，也拿下國會參、眾兩院），這表示規模數兆美元的聯邦刺激方案箭在弦上，將有助加速美國經濟復甦，進而助漲股市。

如果現任美國總統川普勝選，一般認為這對美國股市也是好事，因為提高稅率和加強監管的烏雲隨之消散。但這也可能意味新一輪財政刺激規模較小，和美國可能祭出更多關稅。

但若發生市場最擔心的事，即選舉結果備受爭議，無論是共和黨或民主黨都不承認敗選，以致新總統難產，種種不確定性隨之而來。這將觸動美股大跌。

那麼，市場如何能先一步判定誰輸誰贏呢？米爾斯指出，投資人會緊盯北卡 羅萊納州（簡稱「北卡州」）及其15張選舉人票，同時密切關注北卡州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）與民主黨挑戰者康寧漢（Cal Cunningham）之爭。目前在該州，不論是總統和參議員選情都呈現拉鋸，兩黨勝負難分。

CNN報導指出，有別於明尼蘇達等州在投票時間截止後，便展開郵寄選票計票作業，北卡州自20日起，即選前14天，便開始計票。時間更充裕，意味開票結果可能比別的州更快揭曉。

米爾斯說：「如果選舉夜宣告白登贏了北卡州，而康寧漢也贏得參院一席，那麼民主黨大獲全勝的情勢就相當明朗了。」他表示，如果白登在北卡州贏得勝利，那麼市場會認定，他贏得夠多搖擺州，選舉人票將突破270票（超過半數的選舉人票）。

無論是白登或川普，任一位候選人早早宣布當選，都會大幅降低選舉結果難產的風險。不過，米爾斯認為，若是選舉結果都沒有爭議，且民主黨「藍色浪潮」橫掃白宮與國會兩院，華爾街將大鬆口氣，並上演一波慶祝行情。

National Securities首席市場策略師候根說：「沒出現布希vs.高爾2.0版，市場會很開心。市場實在厭惡真空期。」他指的是2000年美國總統大選後長達五周的僵局。

候根預期，無論勝選的是川普或白登，2021年美股都可望走高，但若是白登勝選，「上漲空間」也許更大 。他說：「市場已悄悄為白登勝選預先布局了。」