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WSJ稱鴻海最明確表態：若沒補助 威州投資可能不會完成

編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海威斯康辛州投資案動土迄今近一年半，建廠進度始終遲緩。路透
鴻海威斯康辛州投資案動土迄今近一年半，建廠進度始終遲緩。路透

鴻海集團創辦人郭台銘表示，鴻海能否落實投資數十億美元在威斯康辛州建廠的承諾，取決於美國政府官員能否兌現原允諾對此投資案的支持。

華爾街日報指出，郭台銘在美國時間周一發布的這份聲明，是他迄今最明確的表態，也就是如果州政府官員不兌現已允諾的支持，投資的規模可能縮減，甚至可能無法完成。鴻海原本預計會從威斯康辛州獲得30億美元的補貼，但頭一筆付款要求已於一周前遭到威州官員拒絕。

郭台銘在聲明中說：「凡視鴻海為夥伴的對象，鴻海也將以合作夥伴關係合作。」「只要美國聯邦、州、地方各級決策者信守對富士康的承諾，富士康也會信守承諾，完成並持續擴大在威斯康辛州的建案和投資。」

威斯康辛州官員10月12日表示，鴻海沒有創造足夠的就業機會，無法在2019年獲得補貼，而且建案的規模變化太大，鴻海必須擬定一份新合約，才有資格獲得未來的補貼。

威斯康辛州經濟發展公司（ WEDC）處長暨執行長 Missy Hughes致函給鴻海副董事長李傑的信中寫道：「正如我們多次討論過的，市場、機遇和商業計畫可能且經常需要改變。我已經向你們表達了我的承諾，將幫助協商公平的條款，以支持鴻海大幅改變的新願景。」

郭台銘在聲明中說，「市場狀況和新冠肺炎疫情改變了本公司擴張的時間表、生產計畫的細節，產品線也有所調整」。

鴻海 威斯康辛州 投資

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