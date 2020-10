搞笑網站橋段 川普信以為真

「洋蔥新聞」(The Onion)、「巴比倫蜜蜂」(The Babylon Bee)等搞笑網站,常以新聞事件做為素材,發布達到博君一笑效果的假新聞橋段。但「巴比倫蜜蜂」惡整文章「推特 關閉整個系統以減緩不利白登 的負面新聞傳播」,川普 總統卻信以為真,在16日上午的推文中引述為消息來源,並寫道「歷史上從沒見過這樣的事」、「為什麼推特要這麼做」。

推特15日發生當機事件後,「巴比倫蜜蜂」網站推出一則惡整新聞,標題為「推特關閉整個系統以減緩不利白登的負面新聞傳播」(Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News)。

但16日上午的推特發文,川普寫道:「推特關閉整個系統以減緩不利白登的負面新聞傳播。哇!歷史上從沒見過這樣的事。這包括他昨天晚上接受採訪表現很差。為什麼推特要這麼做。要加強檢視瞌睡老喬(Sleepy Joe)跟大型科技公司。」

「巴比倫蜜蜂」為保守派諷刺網站,發文內容喜歡拿民主黨、自由派人士開玩笑。在「巴比倫蜜蜂」的推特自我介紹欄中註明,發表內容的定位為「您可以相信的假新聞」。

川普把「巴比倫蜜蜂」假新聞當成真實新聞,引起推特網友議論紛紛。白宮16日上午面對媒體記者採訪詢問時並未回應。

惡整新聞獲得川普分享後,「巴比倫蜜蜂」網站16日上午轉推了2018年的惡稿標題「川普總統宣布巴比倫蜜蜂是他最信賴的新聞來源」(President Trump Declares The Babylon Bee His Most-Trusted News Source)。