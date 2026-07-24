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川普對台政策轉向？美前外交官：言之過早

記者廖士鋒／即時報導
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圖為川普5月訪問北京，中國國家主席習近平在人民大會堂前歡迎。(路透)
圖為川普5月訪問北京，中國國家主席習近平在人民大會堂前歡迎。(路透)

美國總統川普5月對大陸進行訪問，隨後就涉台議題拋出不希望看到有人獨立、不希望遠赴9500英里外作戰、更提及軍售台灣是與北京談判的好籌碼等，對於這是否意味著美國對台政策轉向，港媒引述美國前外交官傅立民分析表示，還言之過早。

鳳凰衛視23日刊出刊出對傅立民的採訪，就川普的涉台言論，傅立民指出，今天他相信的事情，明天未必會相信。「因此，現在就斷言這些話意味著美國政策發生重大轉變，我認為言之過早」。傅立民解釋，美國過去一直有一套有序的政策制定程序，即通過各機構之間的討論來制定政策，這類似於中國體制中，為集體解決具體問題而設立的工作組。但這對川普政府不起作用，「根本沒有所謂的流程」。

所以，他說川普完全是在「臨場發揮」。「他只是隨口胡編亂造，今天編造的話，明天可能就完全變了」。

針對美國對台「戰略模糊」政策是否已被揚棄？以及台灣是否會成為美國對北京的籌碼？傅立民說，在川普政府之下，這種可能性確實存在。不過，美國國內也出現了一個值得關注的新趨勢。越來越多真正研究外交政策、長期關注中美關係的人，正在重新審視美國對台灣的承諾。「我認為當前的大趨勢是開始質疑我們為什麼要這樣做？」

傅立民認為，「戰略模糊」正在被「戰略猶疑」所取代。也就是美國自己都不知道其立場是什麼。過去，「模糊」是一種經過精心設計的戰略。「這種不確定存在於我們自己腦子裡，它已經不再是一種戰略」。

此外，英國金融時報21日指出，美伊戰爭已經迅速消耗了美軍大量彈藥儲備，這可能為北京提供了一個採取軍事行動的「機會窗口」。對於這場戰爭未來可能會為一場更大的危機創造條件？傅立民回應，這有可能，但取決於中方如何決策。他認為，現在玩的是「圍棋」，是「持久的戰略」，而不是一場短期決戰。因此，他並不認為北京會因為美國彈藥庫存下降就受到特別大的影響。他也說，美軍彈藥庫存不足的問題確實非常嚴重，遠超五角大樓公開承認的水平。

另外，位於北京的人大重陽研究院近日邀請美國知名學者、美國歐亞集團主席庫普坎（Cliff Kupchan）進行對話，據人大重陽，被問及美方最近頻繁邀請國民黨高級官員到訪，庫普坎說，自己認為這些不會改變中美關係。首先他們本身也沒有受到高規格的接待，比如說賴清德，同時也會有相應的簽證限制，而且也會避開關於台灣問題的討論。川普之前批評了賴清德想要推動軍售的相關言論。台灣問題也是中美談判的重要組成部分。在中美談判中，川普也做出了一些建設性的表態，「我覺得至少短時間內是不會帶來重大危機的」。

精華 FAQ

  • 傅立民認為現在就下結論還太早，因為川普今天說的話明天可能就改變，這更像臨場發揮，而不是經過完整政策程序形成的明確轉向。

  • 他指出，傳統美國政府會透過跨機構協商制定政策，但川普政府幾乎沒有固定流程，因此許多言論只是即興發揮，難以視為穩定且一致的政策訊號。

  • 他表示，在川普政府下台灣可能被當成談判籌碼，但美國內部也有人開始重新思考對台承諾；過去的戰略模糊正逐漸變成戰略猶疑。

川普

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