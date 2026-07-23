4月被槍響打斷的白宮記者晚宴改期登場 特勤局：威脅程度空前

今年4月25日白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，持槍男子企圖闖入晚宴現場，兩名全副武裝特勤局探員立即擋在主桌前，掩護便衣隨扈緊急撤離川普總統。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白宮記者晚宴因4月槍擊事件打斷後改期至24日重辦。

白宮記者晚宴因4月槍擊事件打斷後改期至24日重辦。 重點二： 特勤局稱全國安全威脅創新高，立案保護事件逾1萬起。

特勤局稱全國安全威脅創新高，立案保護事件逾1萬起。 重點三：局長表示將以全新評估部署維安，並強化先進威脅攔截。

川普 總統今年4月25日首度以總統身分出席華府 希爾頓飯店白宮 記者協會(White House Correspondents' Association)晚宴，卻遭槍手意圖行刺，現場傳出槍響，活動也在兵慌馬亂中被打斷。事後白宮記者協會宣布，年度晚宴延至本月24日改在華府華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)舉行。

特勤局(U.S. Secret Service)局長柯蘭(Sean Curran)22日指出，全國範圍內的安全威脅達到前所未見程度，自從今年1月以來特勤局探員立案的保護情報事件超過1萬起，數量比去年同期增加40%。

柯蘭說：「這個數字是特勤局以及我24年職業生涯中不曾見過。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，特勤局官員認為安全風險升高的原因包括網路威脅、孤狼行動、意識形態不滿、外國威脅、心理健康相關問題等。官員說，如今大多數威脅源於網路，而不是手寫信件或其他傳統通訊方式。

4月25日在華府希爾頓飯店(Washington Hilton)舉行的白宮記者協會晚宴開始不久，一名持槍男子在會場外的安全檢查站被執法人員擋下。

對於本周改在華爾道夫酒店舉行的晚宴，柯蘭受訪時說，特勤局並沒有把維安工作視為「重來一次」，而是比照總統前往某個地點的維安標準展開全新安全評估。

他說：「如果總統前往某個相同地點100次，我們會派先遣小組去那邊100次，因為狀況有所不同。」他表示，環境會不一樣，實際的部署足跡也會隨之調整。

對於卡達贈送川普的新空軍一號專機出現安全疑慮，柯蘭不願表示評論。他表示：「我們永遠不會透露我們的辦法、手段與行動方式。」他說：「我不想透露我們的底線給敵人知道。」

特勤局官員說，該局已經建立一套「先進威脅攔截」(advanced threat interdiction)能力，目的是在攻擊者抵達白宮、總統活動或其他受到保護的地點之前，早一步識別身分並且加以阻止。

特勤局現正利用科技與法律授權對於發出威脅者以及先前案件有關人士進行定位，以便確認是否朝華府移動。