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川普批伊朗光說不練 談判拖太久必須「付出代價」

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川普批伊朗光說不練 談判拖太久必須「付出代價」

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普今天表示，德黑蘭當局光說不練，在解決中東衝突的談判上拖延太久，現在必須「付出代價」。

綜合法新社與路透報導，川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「伊朗光說不練，這個中東惡霸完蛋了！！！他們花了太長的時間來談判一項原本對他們非常有利的協議，現在他們必須付出代價！！！」

與此同時，美伊爆發4月停火以來最大規模交火，美方針對直升機遇襲一事，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發動空襲；伊朗革命衛隊隨後宣稱攻擊約旦一處美軍基地，以及波灣地區另外21個目標。

德黑蘭當局表示，將重新評估與華府的外交接觸。

伊朗向位於約旦、科威特和巴林的美軍基地發動了飛彈與無人機襲擊，以報復美方對荷莫茲海峽周邊的伊朗目標空襲。

美伊這次大規模交火前，川普指責伊朗在海峽附近擊落了一架美軍阿帕契（Apache）直升機。這標誌著華府與德黑蘭4月達成停火協議以來，局勢最嚴重的升級之一。

伊朗外交部發言人表示，在美方屢次違反停火協議之後，德黑蘭方面將「重新評估」與華府的外交接觸。

發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）指出：「任何外交進程都需要一個最起碼的穩定環境。」

精華 FAQ

  • 川普在社群平台指責伊朗「光說不練」，認為德黑蘭拖延解決中東衝突的談判太久，錯失原本有利協議，現在必須為此付出代價。

  • 衝突升級與美方指控伊朗在荷莫茲海峽附近擊落阿帕契直升機有關，之後美軍對伊朗目標發動空襲，伊朗再以飛彈和無人機報復。

  • 伊朗外交部表示，在美方屢次違反停火協議後，德黑蘭將重新評估與華府的外交接觸，並強調任何外交進程都需要最起碼的穩定環境。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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