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美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 派無人艇救援成功創首例

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美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 派無人艇救援成功創首例

中央社華盛頓9日綜合外電報導
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美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍阿帕契直升機在荷莫茲海峽附近執行巡邏時墜落。
  • 重點二：美國海軍無人艇首次成功尋獲並救出兩名機組人員。
  • 重點三：川普證實事故無人員受傷，中央司令部尚未公布載具型號。

在美國陸軍一架阿帕契直升機墜落在荷莫茲海峽附近後，美國軍方告訴路透，美國海軍一艘無人艇已尋獲並援救兩名機組人員，這是首次由美國海軍無人艇完成此類任務。

紐約時報」（The New York Times）率先報導這項消息指出，一架陸軍阿帕契（Apache）攻擊直升機在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近墜落，兩名機組員均已安全救出。

路透報導，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美國陸軍AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）在當地時間今天凌晨3時許，於阿曼海岸附近執行海域巡邏任務期間墜落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）指出，一艘美國海軍水面無人艇「在水中尋獲並援救機組人員」。

美軍中央司令部告訴路透，這次救援由無人艇執行，但未說明載具型號。

美國總統川普在返回華府前，於紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）跑道上表示，這起事件中「沒有人受傷」。

精華 FAQ

  • 事件發生在荷莫茲海峽附近、阿曼海岸一帶，當時阿帕契直升機正執行海域巡邏任務。美軍中央司令部表示，事故約在當地凌晨3時發生。

  • 是一艘美國海軍水面無人艇完成救援任務，先在水中尋獲兩名機組人員，再將他們救起。這也是美國海軍無人艇首次執行此類救援。

  • 美國總統川普表示，這起事件中沒有人受傷。路透與CNN引述美軍說法指出，兩名機組員都已安全獲救，中央司令部則未公布無人艇型號。

紐約時報 美軍中央司令部 荷莫茲海峽

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